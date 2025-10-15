La fine del differenziale, firmato: Ferrari







Vista la soluzione – un motore per ogni ruota, senza differenziale – adottata da Ferrari per la sua prima elettrica Franco Fellicò, assiduo lettore di Vaielettrico (e più volte autore) ci ha inviato questa riflessione. L’oggetto è di nuovo la semplicità costruttiva dell’auto elettrica.

Di Franco Fellicò

Non è la prima volta che raffronto le BEV con le ICE dimostrando quanto siano semplici le prime e

quanto complesse le seconde. Ma lo voglio fare ancora perché ho letto con gran piacere che finalmente un altro dei miei “vaticini” sul futuro delle BEV sta per diventare realtà. E la cosa ancora più interessante è che chi lo sta per fare è nientemeno che FERRARI con la sua prima auto elettrica.

Questa vettura sarà dotata di 4 motori elettrici, uno per ciascuna ruota motrice e finalmente

scomparirà anche il differenziale (uno degli ultimi dispositivi meccanici ancora in essere); e così

anche in questo caso tutta la complessa meccanica del differenziale verrà egregiamente sostituita

da una gestione elettronica della rotazione dei motori.

Tutti sappiamo che sono le grandi case a iniziare, ma poi pian piano tutti gli altri si adegueranno e

sono certo che nel futuro tutte le BEV avranno non più uno o due motori, ma 4 piccoli e potenti

motori elettrici (uno per ogni ruota).

Mille parti in movimento nelle ICE, contro venti

Ultimamente ho letto anche che un’auto a benzina ha qualcosa come 1.000 dispositivi in

movimento mentre una BEV ne ha solo 20. Potete capire ancora una volta quante complessità e

quanti attriti ci sono in una ICE. E ora, tenendo conto anche della possibile scomparsa del

differenziale, ci si può rendere conto che ormai le parti meccaniche non ci sono quasi più.

E il cervello del software è un uomo Apple

Non conosco sufficienti i dettagli riguardanti la scelta di Ferrari ma se avesse anche provveduto a

progettare i motori in maniera tale che possano girare da ZERO a un numero di giri massimo pari al

numero di giri delle ruote per raggiungere la velocità massima prevista per l’auto, allora non ci

sarebbe più neanche un riduttore meccanico che attualmente è presente anche nelle BEV perché i motori sarebbero direttamente connessi all’asse di ciascuna ruota. L’obiettivo finale è comunque che diventi tutto statico e che le uniche parti in movimento di una vera e moderna automobile siano soltanto le 4 ruote.

Del software sembra che se ne occuperà Jony Ive che è stato “Chief Design Officer” in Apple e

quindi, come ho sempre pensato ed anche scritto (leggi), vedo con piacere che una grande casa come

Ferrari ha capito che il software va progettato da chi si occupa di informatica da sempre.