La fiera del malcostume, da Biella a Milano

La fiera del malcostume: da Biella e Rho Fiera Milanole segnalzioni di maleducati che occupano le ricariche, infischiandosene dei diritti altrui. Vaielettrico risponde.

La fiera del malcostume: “Abusivi nelle ricariche, spesso con auto di fascia medio-alta…”

“D ue macchine abusivamente parcheggiate alle stazioni di ricarica nei pressi della birreria Menabrea di Biella. Sono forse ubriachi?? No, solo maleducati, o mal informati. “È sempre la stessa storia”. PS: noto che quasi sempre i veicoli parcheggiati abusivamente sono di fascia di prezzo alta/medio alta. Chissà se c’è una correlazione “. Stefano Venturino

“L a fiera del malcostume. Premesso che le colonnine sono ancora non alimentate, trovo di pessimo gusto l’abitudine di alcuni ICE drivers di utilizzare stalli elettrici per i loro comodi. Il parcheggio é quello di Rho Fiera Stazione, nei giorni scfosi c’era Enlit, dove migliaia di persone inerenti al mondo energia giungono nel nostro paese. Non una gran bella immagine che lasciamo. Al contempo, da utilizzatore, valuto discutibile avere cotanti stalli DC su un parcheggio di interscambio alle spalle della fiera. Ndr: vi sono altri due stalli Atlante DC ( in funzione) nello stesso parcheggio, almeno quelli erano liberi! “. Francesco

Multarli, come da Codice, è l’unica strada per educarli

Risposta. L’unico modo per cercare di uscire da questa situazione è chiamare la Polizia Locale e sperare che abbia la voglia e il tempo per intervenire. Multando questi maleducati, come prescrive il Codeice della Strada. Poco importa se le colonnine sono o meno funzionanti: c’è un segnale di divieto di sosta che dice chiaramente che lì non si parcheggia. Far rispettare le regole, tanto più nel parcheggio di una grande fiera come Milano Rho, sarebbe il minimo sindacale. Tanto più in presenza di un sacco di visitatori stranieri, in arrivo da Paesi in cui le regole si rispettano. Eccome.