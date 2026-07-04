La Fiat Topolino entra nella flotta del Vaticano







Fiat ha consegnato una flotta di 30 veicoli a zero emissioni per i servizi logistici interni del Vaticano, con in testa la microcar Topolino. L’iniziativa rientra nel piano con cui la Santa Sede punta ad azzerare le emissioni della propria flotta entro la fine del decennio.

Topolino e TRIS per gli spostamenti quotidiani

La flotta elettrica destinata al Vaticano comprende oltre alla Topolino anche il nuovo Fiat Professional TRIS, un triciclo green progettato per l’impiego professionale e destinato alle attività quotidiane del Governatorato.

Tutti i mezzi saranno utilizzati esclusivamente per gli spostamenti interni e i servizi logistici all’interno della Città del Vaticano, senza impieghi su lunghe percorrenze.

La consegna è avvenuta a Roma nell’ambito dell’evento “Big at Small”, durante il quale Fiat ha presentato anche la nuova Topolino Sport e confermato l’arrivo della Multipla a quattro posti previsto per il 2028.

Vaticano, contesto ideale per la Topolino

In un contesto urbano piccolo e compatto come la Città del Vaticano, una microcar come la Topolino offre diversi vantaggi: dimensioni ridotte e facilità di manovra, oltre a emissioni locali nulle e costi di esercizio contenuti.

La piccola elettrica di Fiat garantisce fino a 75 km di autonomia e può essere ricaricata in circa quattro ore da una normale presa domestica.

Il debutto del TRIS elettrico

Il TRIS è invece il nuovo veicolo commerciale leggero elettrico di Fiat Professional. Lungo poco più di 3 metri, il tre-ruote è stato progettato dal Centro Stile Fiat di Torino e viene assemblato nello stabilimento Stellantis di Kenitra, in Marocco, lo stesso dove nasce la Topolino.

Il veicolo utilizza un motore elettrico da 9 kW alimentato da una batteria da 6,9 kWh, che garantisce un’autonomia dichiarata di 90 km. La capacità di carico arriva fino a 540 kg ed è disponibile in tre configurazioni: telaio cabinato, pianale oppure pick-up.

Verso una flotta 100% green

La consegna dei nuovi mezzi rappresenta un ulteriore tassello del percorso di elettrificazione avviato dal Vaticano. Negli ultimi anni la Santa Sede ha già introdotto diversi veicoli elettrici nella propria flotta e ha dichiarato l’obiettivo di raggiungere una mobilità completamente a zero emissioni entro la fine del decennio.