La Fiat sarà solo elettrica, la svolta tra il 2025 e il 2030

La Fiat sarà solo elettrica, la svolta si completerà tra il 2025 e il 2030. Parola del numero uno della marca torinese, Olivier Francois. L’annuncio a Milano.

Le parole di Francois, piuttosto a sorpresa, sono arrivate durante un incontro su come mobilità e architettura lavorano per “disegnare” le città del futuro. Con lui, nella cornice del Bosco Verticale di Milano, Stefano Boeri, architetto e urbanista, e una giornalista che moderava l’incontro. Il manager francese è partito nel suo ragionamento dalla 500: “La scelta di lanciare la Nuova 500 – elettrica e solo elettrica – è stata presa prima del Covid”. Già allora eravamo coscienti che il mondo non poteva più accettare compromessi”.

G “Il lockdown in effetti è stato solo l’ultimo degli alert che avevamo ricevuto”, ha proseguito Francois. “In quel periodo abbiamo assistito a situazioni inimmaginabili fino ad allora, come ad esempio rivedere animali selvatici nelle città. A dimostrazione che la natura stava riprendendo il suo posto. E, se ancora fosse stato necessario, ci ha ricordato l’urgenza di dover intervenire, di fare qualcosa per il nostro pianeta“.

“Nostro dovere offrire EV che non costino più delle auto a benzina”

Ora, in questo nuovo scenario, la Fiat ha una nuova missione: creare la mobilità sostenibile per tutti. “Il nostro dovere è offrire al mercato, il più presto possibile, auto elettriche che non costino più di quelle a combustione”, ha aggiunto Francois. “Compatibilmente con la riduzione del costo delle batterie. Stiamo esplorando il territorio della mobilità sostenibile per tutti, questo è il nostro progetto. Tra il 2025 e il 2030, gradualmente, la nostra gamma di prodotto diventerà solo elettrica. E questo sarà un cambiamento radicale per Fiat“. Se ne saprà di più, con ogni probabilità, nell’Electric Day che il Gruppo Stellantis ha programmato per il 7 luglio. Per ora Francois si è limitato a un altro annuncio. Tra qualche mese la leggendaria pista sulla ex fabbrica del Lingotto di Torino sarà riconvertito nel più grande giardino sospeso d’Europa, con oltre 28.000 piante. “Un progetto importante e significativo e, di nuovo, sostenibile che rivitalizzerà la città di Torino, la nostra città”.

SECONDO NOI. Sarebbe una gran cosa se, in un panorama di auto elettriche popolato quasi solo di costosi Suv (e supercar), alla Fiat venisse data questa mission. Le città hanno bisogno di auto piccolo, che non consumino energia neppure durante la produzione delle batterie. E che occupino poco spazio in città sempre più congestionate. In fin dei conti, questa è sempre stata la vera essenza della Fiat negli anni migliori. Per la verità si è vociferato di una missione del genere anche per la Citroen, altra marca tra le tante sotto il cielo di Stellantis. Vedremo quali fatto seguiranno a queste parole. (Mauro Tedeschini).

