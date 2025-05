La Fiat più venduta? La Topolino

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La Fiat più venduta? Tra le elettriche, a sorpresa, è la piccola Topolino, con 652 immatricolazioni in aprile e 1.641 unità nei primi quattro mesi dell’anno.

La Fiat più venduta: 1.541 pezzi contro i 763 della 500e

È una macchinetta, certo, ma per le grandi città come Roma e Milano è l’ideale , con una lunghezza (2,53 metri) che consente di parcheggiarla ovunque. Spesso in senso longitudinale rispetto alle auto vicine, cosa che sarebbe vietata ma che, soprattutto nella capitale, è usuale e tollerata. Comunque sia, i numeri parlano chiaro: con 1.641 pezzi venduti nel 2025 la Topolino ha surclassato la 500e (ferma a 763), la Grande Panda-e (339) e la 600-e (solo 233). Ed è prima assoluta tra i quadricicli elettrici, con una quota del 37,2% ad aprile e del 34,1% nel cumulato annuo. In questi giorni è in offerta con 400 euro di sconto sul prezzo di listino di 9.890 euro. E c’è una soluzione di leasing a 24 mesi a tasso zero con canone mensile a partire da 49 euro, “simile al prezzo di un abbonamento mensile ai trasporti pubblici”, fa notare la Fiat. Consegna in 4 settimane.

Fa i 45 di velocità massima, fino a 75 km di autonomia

Ricordiamo che la Topolino ha un’autonomia fino a 75 km, grazie a una piccola batteria da 5,4 kWh. Con ricarica molto semplice, da collegare alla presa di casa. La velocità massima è di 45 km/h, più che sufficiente in empi in cui le città, a partire da Bologna, sono sempre più caratterizzate da Zone 30. E i consumi sono limitati, nel range tra 8 e 7,2 kWh per 100 km, secondo i dati di omologazione. Ovviamente la Topolino ha libero accesso e parcheggio gratuito nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nei centri storici dei grandi centri urbani. E comincia ad essere molto utilizzata anche nei servizi di car-sharing, per gli spostamenti di corto raggio.

