La Fiat 500e messa alla frusta -VIDEO

La Fiat 500e messa alla frusta fuori dalla sua comfort-zone: l’abbiamo provata su un percorso poco consono a una citycar elettrica. Ecco come è andata! Nel video anche le caratteristiche peculiari della versione 3+1 e le impressioni di Laura, lettrice e amica di Vaielettrico e giovanissima potenziale acquirente…

Fiat 500e messa alla frusta: può essere l’unica auto?

Ora anche il Cinquino elettrico non è più un sogno inaccessibile. Al netto dei maxi incentivi (riservati a che ha un ISEE entro i 30 mila euro), si può portare a casa a un prezzo (qui il configuratore online) molto simile a quello di una Fiat 500 benzina. (almeno nella sua versione base, con batteria da 23,8 kWh. Ci siamo chiesti dunque se possa essere una vera auto. Da usare sempre. Anche, all’occasione, nelle lunghe trasferte autostradali, da sempre il terreno più ostico per l’autonomia delle elettriche.

Fiat 500e in prova (3+1 nella versione con batteria 42 kWh)

Noi abbiamo provato la versione con batteria da 42 kWh, nella versione 3+1 (che dispone di una doppia apertura sul lato destro, per agevolare l’accesso ai passeggeri dei sedili posteriori). Il suo prezzo di listino è di 30.650 euro, che diventano 23.150,00 Euro una volta sottratti i 7.500,00 Euro dell’incentivo. Ma per chi non volesse rinunciare alla batteria da 42 kWh, senza tuttavia volere anche la “quarta” porta, Nuova 500 in versione standard costa 28.650,00 euro di listino (21.150 euro al netto dell’incentivo). Infine, per chi decidesse di “accontentarsi” di 23,8 kWh, la 500e parte da un prezzo di listino di 25.450 euro (o 17.950 euro una volta sottratto l’incentivo). Attenzione: parliamo sempre di un bonus in presenza di rottamazione. Senza auto da rottamare l’incentivo si riduce a 4.500 euro.

La spesa? Circa 6,20 euro/100km (in autostrada)

Per tutti i dettagli sulla nostra prova e sulle caratteristiche di 500e, vi rimandiamo al video, ma qualche dato lo anticipiamo. In autostrada, a 130 km/h di velocità, nelle condizioni quindi peggiori per un’elettrica, la 500e ha avuto un consumo medio attorno ai 20 kWh/100km. Il dato è stato rilevato sul percorso in A22 da Riva del Garda a Modena, oltre 170 km. Stimando un costo di ricarica di 0,31 euro/kWh (offerta Enel X Way flat), significa un costo di circa 6,20 euro/100km. Davvero difficile fare di meglio per un’auto elettrica. In città invece si arriva a 8 km con un kWh, il che significa che si possono fare tranquillamente più di 300 km. Altro test importante: la velocità di ricarica, fondamentale per chi deve fare viaggi lunghi e non ha la possibilità di perdere troppo tempo. Siamo arrivati con la batteria quasi del tutto scarica, all’1%, in una super-fast di Be Charge e la potenza di ricarica è salita ben presto a 65 kW. Non è il top di assorbimento della 500e (82 kW), ma è comunque un buon risultato.