La Ducati elettrica V21L è già scesa in pista a Jerez, ma il debutto ufficiale è stato oggi alla presentazione del campionato MotoE 2023. L’AD Claudio Domenicali, però, ha riservato una doccia fredda per gli appassionati di moto elettriche: una Ducati alla spina si vedrà in starda «forse fra 5-8 anni».

Le domande alle quali la Casa di Borgo Panigale e Dorna sono chiamate a rispondere, per il momento, sembrano essere due: riuscirà la prima moto elettrica Ducati a far appassionare i tifosi alla MotoE? Riuscirà Ducati dove Energica ha faticato? Dal 2019 il campionato a zero emissioni, infatti, ha sonnecchiato tra gli appuntamenti del Motomondiale, ma senza mai raccogliere grande interesse. Ora però con l’arrivo di un marchio di peso e tradizione come Ducati, si prevede che le cose cambieranno.

Il marchio di Borgo Panigale parte con un vantaggio: l’indubitabile disposizione d’animo votata alla sportività, alla ricerca dell’eccellenza e alla passione su due ruote.«La Ducati è sinonimo di corsa» ha sottolineato anche oggi l’amministratore delegato di Ducati Motor, Claudio Domenicali.

Domenicali: ecco la miglior moto elettrica mai prodotta

E in effetti i tre giorni di prove sul circuito intitolato ad Angel Nieto hanno immediatamente messo in mostra le capacità della Ducati elettrica che ha migliorato sensibilmente i tempi sul giro segnati lo scorso anno da Energica. Insomma la Ducati V21L è prima di tutto e in tutto per tutto una Ducati!



«Volevamo arrivare a sviluppare la migliore moto elettrica mai prodotta – ha dichiarato Domenicali – e poi un campionato è anche un laboratorio in movimento». Questo è lo spirito che ha animato Ducati quando ha deciso di accettare la sfida MotoE.

«E’ fondamentale essere sempre al passo con le nuove tecnologie – ha confermato Carmelo Ezpeleta, l’amministratore delegato di Dorna Sports -. L’obiettivo è quello di arrivare a una tecnologia che potessa portarci all’apice. Siamo molto soddisfatti e in questi anni abbiamo potuto osservare e toccare con mano i grandi miglioramenti fatti. Ora con Ducati siamo a un livello ancora superiore. Insieme anche a Enel abbiamo sempre cercato di migliorare e sono sicuro che continueremo a crescere».

Starace (Enel): l’ elettrificazione è svolta fondamentale

«Abbiamo una teoria molto semplice – conferma Francesco Starace Amministratore delegato Enel – noi sponsorizziamo un intero campionato. Riteniamo che sia un’idea vincente perché l’elettrificazione del trasporto rappresenterà una svolta fondamentale per il nostro pianeta e per il nostro futuro. Questa tecnologia è migliorata e continuerà a migliorare grazie a gare e campionati come questi».

Ducati elettrica da strada? La tecnologia non è pronta

La MotoE quindi come laboratorio, come stimolo alla ricerca e come trampolino tecnologico. Ma la doccia fredda arriva quando dalla pista si passa alla strada. Domenicali è chiamato a rispondere a quella che è ormai diventata la domanda che ultimamente si sente fare più spesso: quando vedremo in strada una Ducati elettrica? L’AD senza giri di parole: «Abbiamo stabilito degli obiettivi per la moto che dovrebbe andare in produzione. La tecnologia però non è ancora pronta per raggiungere questi obiettivi e quando queste moto saranno su strada le sensazioni dovranno essere sempre quelle. Avremo bisogno di ridurre il peso delle batterie e su questo si sta già lavorando. Vi sono diverse soluzioni in corso di sviluppo. Forse tra 5-8 anni raggiungeremo l’obiettivo e appena sarà possibile vedremo una Ducati elettrica su strada”.

Per i prossimi 5-8 anni, allora, se vorremo vedere una Ducati elettrica saremo obbligati ad accendere la televisione!

