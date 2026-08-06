La Danimarca tallona la Norvegia: a luglio il 97% dei privati ha scelto l’elettrico

Mentre in Italia l’elettrico latita, in Danimarca vola. A luglio le auto a batteria hanno rappresentato l’80,2% delle nuove immatricolazioni complessive, addirittura il 97% tra i privati. Un risultato che finora era stato raggiunto solo dalla Norvegia, a conferma del ruolo dei Paesi nordici come laboratorio della mobilità a zero emissioni.
Secondo i dati diffusi da Mobility Denmark, nel mese di luglio sono state immatricolate 14.562 nuove autovetture, delle quali 11.672 completamente elettriche. Questo si traduce in una quota di mercato dell’80,2%.
Ancora più sorprendente il comportamento dei clienti privati, che hanno scelto un’auto elettrica nel 97% dei casi.
Il ruolo decisivo degli incentivi fiscali
Secondo Mads Rørvig, amministratore delegato di Mobility Denmark, questo risultato è stato possibile grazie a una politica fiscale favorevole che ha reso le auto elettriche economicamente competitive rispetto ai modelli con motore termico.
La riduzione della tassa di immatricolazione ha infatti abbassato il costo d’acquisto delle vetture a batteria, favorendone una rapida diffusione e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici del Paese.
Un milione di elettriche già nel 2027?
Nonostante sia prevista una revisione del regime fiscale – misura che potrebbe tradursi in un incremento dei prezzi di molti dei modelli più richiesti e rallentare la crescita del mercato – Mobility Denmark mantiene previsioni molto ottimistiche sulla crescita del settore. L’associazione stima che entro il 2027 sulle strade danesi circolerà un milione di auto elettriche.
Se lo scenario sarà confermato, circa un’automobile su tre presente nel parco circolante del Paese sarà quindi alimentata esclusivamente a batteria.
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