La Dallara contro l’elettrico e per i carburanti sintetici. È stato l’ad Andrea Pontremoli a prendere posizione durante un evento organizzato dall’azienda.

La Dallara con il n.1 Pontremoli spara alzo zero

Queste le parole del top manager della Dallara, così come le riporta Quattroruote: “Ho un’opinione molto personale, sono un po’ controcorrente. Io non credo nell’elettrico. Ma non ci credo razionalmente.Abbiamo due enormi problemi: uno è l’inquinamento, la CO2, e l’altro è un problema energetico. Se questi due problemi non li vediamo insieme, non li risolviamo. Se per risolvere il problema dell’inquinamento faccio l’auto elettrica, mi creo un problema energetico. Ma con che cosa la produco quell’energia?. “Vi do un numero: il consumo di energia elettrica in Italia è di 310 terawattora all’anno. Se domani mattina i 32 milioni di auto che abbiamo in Italia diventassero tutti elettrici, consumerebbero altri 310 terawattora all’anno. Quindi noi dobbiamo raddoppiare la produzione di energia. Ci stiamo creando un problema da soli“.

Attacco ai politici: “Si limitino a dare gli obiettivi”

Si tratta evidentemente di un ragionamento assurdo, deludente da un manager di questo calibro, che parla di inquinamento per un climalternate come la Co2. E stendiamo un velo pietoso sui numeri totalmente sballati, speriamo solo per un grave vuoto di memoria. Infatti un’auto elettrica consuma mediamente 14-15 kWh di energia per 100 km; con una percorrenza media annua, in Italia, di 12.000 km un’auto elettrica consuma 1.800 kWh, che moltiplicati per 32 milioni di veicoli fa esattamente 57,6 miliardi di kWh. Cioè 57,6 TWh (meno di un sesto dei consumi italiani totali di elettricità nel 2021, paria a 318,1 TWH), anzichè i 310 TWh inventati da sana pianta da Pontremoli.

E com’è possibile che dall’oggi al domani le auto elettriche, che in Italia non arrivano a 200 mila, di colpo diventino 32 milioni? È evidente che si tratterebbe di una sostituzione graduale, che richiederebbe decenni: in Italia circolano ancora milioni di Euro 0, immatricolate una vita fa. È deludente che il n.1 di un’azienda che ha sempre saputo sperimentare e trovare soluzione tecnologiche nuove affronti il tema dell’elettrico con questa chiusura mentale. E si usi la decisione (discutibile) dell’Europa di consentire solo la vendita di auto a emissioni zero dal 2035 per demonizzare l’elettrico. “Il mondo dell’automotive, spinto dai politici, sta scivolando verso questa cosa e nessuno ha il coraggio di dire che non è possibile. Io m’aspetto che un politico mi dia l’obiettivo ‘di inquinare zero, trova tu il modo di farlo“.

Ma anche sulle decisioni UE la Dallara è male informata

“Sarà con l‘elettrico, l’idrogeno, la nitroglicerina... Però lascia fare all’industria. Se tu invece dici ‘devi andare in elettrico’, hai già fatto due cose: hai dato un commitment su una tecnologia e stai creando un problema energetico dall’altra parte. E cosa si sta facendo? Si riattivano le vecchie centrali a carbone che sono la soluzione meno efficiente che abbiamo per produrre energia“. Le cose non stanno affatto così e sorprende che un uomo che ha responsabilità anche nelle strutture universitarie della Motor Valley se ne esca con queste inesattezze. In realtà la UE si limita a prevedere “un obiettivo di riduzione del 100% rispetto ai livelli del 2021 sulle emissioni medie del parco di autovetture e Veicoli Commerciali Leggeri nuovi“. Senza specificare lo strumento con cui questo target dovrà essere raggiunto. Quanto al refrain delle centrali a carbone, è evidente che l’ingegnere non ha mai sentito parlare di energie rinnovabili.

La Dallara è per i carburanti sintetici

E allora la soluzione qual è? “Sta succedendo però un fenomeno e lo vediamo proprio noi nel motorsport, che sta ritornando ad avere un ruolo di innovazione, di test. Se guardate la Formula 1 noterete uno sponsor che compare sempre di più, Aramco. Tra le altre cose, ha un campo fotovoltaico nel deserto in Arabia di 120 km che produce qualche milione di kWh di elettricità, usata per separare l’idrogeno dall’ossigeno usando l’acqua del mare. Poi l’idrogeno lo combinano con la CO2. Mettono questa syntethic fuel nelle normali pipeline così da poterlo distribuire sui canali tradizionali del petrolio. Già adesso ci sono le taniche di benzina sintetica utilizzabile sui motori di oggi: va cambiata solo l’iniezione...Durante la combustione ri-immetti nell’atmosfera la CO2 che hai usato per la produzione: quindi dal punto di vista dell’anidride carbonica è neutrale“.

Ma idrogeno e carburanti sintetici sono proprio i combustibili meno sostenibili con le attuali tecnologie. Produrre idrogeno verde da elettrolisi dell’acqua richiede un’energia 3-4 volte superiore a quella che viene immagazzinata. E la cattura della CO2 dall’atmosfera è impresa realizzata su piccola scala, ma mai riuscita su scala industriale. Vi rimandiamo in proposito a quel che dice uno studioso di fama internazionale come il prof. Nicola Armaroli del CNR. Parole in libertà, quelle di Pontremoli, ma che delusione…

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —