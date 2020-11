La Cupra (Seat-VW) a caccia di talenti per i lanci in arrivo

Cupra a caccia di talenti per il lancio in Italia della sua nuova gamma. Si parte con la Formentor, un Suv a benzina, ma nel 2021 arriverà l’elettrica el-Born.

La Cupra balla da sola e crea una sua rete di vendita

La Cupra è un marchio spagnolo noto finora per le versioni sportive dei modelli della Seat. Ma ora il Gruppo Volkswagen ha deciso di farne un brand a sé, con auto concepite e sviluppate in proprio, sempre con un Dna piuttosto prestazionale. Da qui la necessità di sviluppare, anche in Italia, una nuova rete di vendita, già attiva con 50 concessionari e destinata a crescere ancora. E di reclutare personale con un programma di selezione e formazione. Puntando in primis ad attrarre nuovi talenti, per proseguire poi con la qualifica e la certificazione delle competenze.

“Il principale obiettivo di un CUPRA Master è quello di offrire una consulenza eccellente ai clienti CUPRA attuali e futuri“, spiega Pierantonio Vianello, Direttore del marchio in Italia. “Introdurremo ciascuno di loro nell’universo del marchio con una customer experience innovativa. I candidati dovranno possedere caratteristiche specifiche quali flessibilità, energia ed entusiasmo. Oltre ad assimilare le competenze per lavorare con un forte orientamento al risultato”.

Ecco come si svolgerà la selezione

Per partecipare al processo di selezione, sarà a breve possibile accedere al sito ufficiale e selezionare le posizioni aperte in ciascun Cupra Garage. La selezione dei candidati prevederà un processo di certificazione tramite una nuova piattaforma digitale che include:

video-intervista con un’accurata valutazione delle competenze digitali.

con un’accurata valutazione delle competenze digitali. conoscenza del marchio e dei suoi prodotti

Concluso il percorso di formazione, i candidati idonei saranno inclusi in una rosa condivisa con la rete di vendita, per valutare in modo definitivo ogni candidatura. Al fine di poter aumentare la visibilità dell’iniziativa, la Cupra darà il via a una campagna di comunicazione digital e social dedicata. L’intero processo di selezione verrà gestito da UTILIA, società di consulenza del gruppo GSO Company.