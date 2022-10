La crociata di Porro passa su Rete 4, ma…

La crociata di Porro contro l’auto elettrica si trasferisce dal blog del giornalista alla prima serata su Rete 4. Ospite in studio indovinate chi? La Toyota…

La crociata di Porro spalleggiata (ma non del tutto) dalla Toyota

Tutti sanno che se c’è una Casa auto ostile al passaggio all’elettrico, questa è la Toyota. Fin dal 1997, in largo anticipo sulla concorrenza, ha puntato sull’ibrido e oggi raccoglie i frutti di quella scelta. Il n.1 Akio Toyoda è famoso per le sue intemerate contro le EV. E, per battere su quello che è diventato ormai un chiodo fisso di Porro, non c’era di meglio che invitare il capo per l’Italia, Luigi Ksawery Lucà. Il quale ha sì spalleggiato il conduttore nelle sue riflessioni ad alta voce su quanto sia inutile e anzi dannosa per l’Europa l’auto elettrica. Ma ha anche ammesso che le EV sono più sicure delle auto tradizionali, in caso di incidente. E che l’idrogeno, considerato l’alternativa all’elettrico per arrivare alle emissioni zero, va bene per bus e camion, decisamente meno per l’auto. Comunque sia: Porro ha tirato dritto, sfoderando il solito repertorio di luoghi comuni (la Cina ci conquisterà, mancheranno le colonnine e l’energia per ricaricare…).

L’elettrico conviene ancora, parola di Porro

Ma l’asso nella manica sfoderato dal conduttore di Quarta Repubblica è stato un cartello sulla convenienza dell’elettrico. Quanto costa percorrere 100 km con un’utilitaria a batterie? Con la benzina 9,79 euro, con il diesel 8,69, con l’elettrico 7,40 nelle ricariche lente e 11,74 in quelle veloci. Naturalmente Porro ha enfatizzato il costo di queste ultime, sorvolando sul fatto che la stragrande maggioranza delle ricariche in Italia sono lente. E avvengono o nelle colonnine fino a 22 kW (il 90% del totale) o a casa (a potenze ancora inferiori). Morale della favola: nonostante gli aumenti folli dell’energia, Porro ci dice che l’elettrico conviene ancora. E il gap aumenterà: i rincari di benzina e gasolio cominciano ora, mentre il prezzo dell’elettricità non potrà restare a lungo a questi livelli. Come peraltro ha correttamente ammesso Ksawery Lucà. Che dire? Grazie Porro, se non ci fossi bisognerebbe inventarti.