La crociata del Parodi pro Euro 0 e contro l’elettrico procede. Ora con un’intera pagina di intervista su La Stampa. E affermazioni al limite dell’incredibile.

Niente da fare: in Italia vanno questi personaggi. Influencer da migliaia di follower a cui persino i maggiori quotidiani dedicano enorme spazio. Eppure dicono cose inaccettabili, spacconate fatte per attirare i clic di menti deboli. Ecco un campionario delle atrocità dette da Roberto Parodi, fratello delle più note giornaliste Cristina e Benedetta. A cominciare dall’orgoglio per il fatto di continuare a guidare una super-inquinante Range Rover Euro Zero, dopo aver dovuto rinunciare alla moto per ragioni anagrafiche: “Questo Range Rover, affettuosamente chiamato Naftone (è un Euro zero) proprio come la Harvey era la Bombolona. Rappresentava in modo provocatorio la mia battaglia contro la vulgata elettrica e le proibizioni che colpiscono i diesel“. E ancora: “Continuare ad avere la stessa vecchia auto è meno anti ecologico di cambiarla ogni pochi. Indulgere a questo consumismo automobistico che a Milano ci farà rottamare dal 2025 gli Euro 6. È demagogia e terrorismo. Un Euro 6 inquina meno di una scorreggia di criceto. La gente si svena, ma il problema è lungi dall’essere risolto. L’Italia è virtuosa, produce l’1,7% di emissioni globali“.