La Croazia in VW ID.3 / Ricarica in vacanza (5)

La Croazia in VW ID.3: 1.150 km, partendo dalla provincia di Brescia. Li racconta Simone ed è la 5° puntata della nostra serie "Ricarica in vacanza".

di Simone Rizza

“L‘esperienza di ricarica, la riassumerei con “luci e ombre”. Le ombre, tante, sulle autostrade italiane: abituato a Lombardia ed Emilia-Romagna, piena di aree di servizio ricche di Free-to-X, constatare che sulla A4 tra Verona e Trieste non ce n’è mezza, è stata un’amara sorpresa. Quella indicata anche da Paolo Mariano in un suo video, a Sile, non è sul percorso lineare della A4, ma richiede una deviazione“.

Deluso dai Supercharger Tesla: per ricaricare a Palmanova sono stato costretto a…

“Ma al di là delle Free-to-X, in generale sono pochissime le aree con dei punti di ricarica, e spesso con pochissimi stalli e non molto veloci (le HPC sono un miraggio). Scandaloso, considerato i numeri di turisti anche stranieri che vi transitano. E così, mettendo in conto di dover uscire dall’autostrada per le ricariche, ho pensato di siglare un abbonamento ai SUC Tesla. Tuttavia la mia esperienza non è stata positiva: all’andata alla prima sosta a Padova Ovest abbiamo trovato il bar vicino ai SUC chiuso. Nessuna alternativa nei paraggi, risolvendoci così ad un’ulteriore sosta nella prima area servizio in autostrada per usufruire dei bagni. Alla seconda sosta, a Palmanova, stalli tutti occupati. Siamo rimasti incolonnati per 20 minuti prima di poterci collegare, salvo poi scoprire che il cavo di ricarica era troppo corto per raggiungere il bocchettone della ID.3. Sia girando da dietro, che parcheggiando di muso. E dunque risolvendoci a parcheggiare in retro e a sinistra (anziché a destra come le Tesla) della colonnina, occupando dunque due stalli anziché uno, e con altri conducenti Tesla stranieri in coda arrabbiati con noi“.

Nel nord-est italiano poche colonnine e con potenze modeste

“Il ritorno è stato altrettanto frustrante. Scartato il SUC di Palmanova, ci siamo fermati a Gonars Nord. Una sola colonnina Be Charge con una Fast già presa da una Niro olandese, e noi costretti a collegarci accanto, alla lenta 11kW nell’attesa. Ma mentre aspettavamo di cambiare bocchettone, si era creata una coda dietro alla Niro di una EQV austriaca, una Enyaq tedesca, e una Q4 svizzera. Per evitare inutili litigi, dopo circa 40 minuti e 6 KWh caricati lentamente e a caro prezzo, siamo ripartiti, con obiettivo i SUC Tesla di Padova Ovest (sia per sfruttare l’abbonamento, sia perché all’andata erano liberi). La app ci dava 6 stalli liberi su 12. Peccato che le sei Tesla in carica fossero parcheggiate esattamente una ogni due stalli, rendendoci impossibile (sempre per il cavo corto) caricare a nostra volta in uno di quelli liberi. Piuttosto che aspettare (difficile, con un bambino), abbiamo puntato su Limenella Ovest, dove ci attendevano una HPC da 160 kW di Ricarica (funziona solo con Nextcharge o carta di credito) e una Enel X già occupata da due auto. Abbiamo optato per l’altra in cui c’era un posto libero e ricaricato, a caro prezzo, a soli 75 kw perché il carico era nel frattempo suddiviso con l’altra auto“.

La Croazia in VW: oltre confine ottimi prezzi e buon servizio (anche nei

“Soddisfazioni maggiori le abbiamo avute ricaricando in Croazia. Prezzi ottimi (a patto di scaricare le app locali), e colonnine che una volta trovate si sono rivelate in buone posizioni. Vuoi a portata di passeggiata da una spiaggia, vuoi accanto ad un supermercato. E vuoi addirittura in un parcheggio sotterraneo a Rijeka che alle EV offriva non solo la ricarica in omaggio, ma anche la sosta gratuita. E visitando l’isola di Krk, abbiamo persino avuto la piacevole sorpresa di trovare un posto gratuito “riservato” alle EV in carica in mezzo a tutti gli altri parcheggi, congestionati e a pagamento. Venendo ai costi: con 11 sessioni di ricarica complessive e alternando 6 diversi fornitori per cercare il minor prezzo possibile, ho speso 102,75 euro per 1.150 km complessivi. Una somma comparabile a quanto avrei speso viaggiando con la mia auto a gasolio e considerando un consumo medio di 6 l/100 km. Risparmiando però 12-18 euro di parcheggi. Se fossi stato ancora più efficiente con un paio di scelte di ricarica, avrei risparmiato un’altra quindicina di euro (non ho un abbonamento attivo di default)“.

La Croazia in VW: bilancio finale in quattro punti

L’auto elettrica come prodotto NON ha sostanziali limiti. È super-matura per comportamento dinamico e facilità di guida. L’autonomia nelle auto medie è superiore alle necessità di una famiglia che non prenda l’autostrada come una gara di endurance;

È super-matura per comportamento dinamico e facilità di guida. L’autonomia nelle auto medie è superiore alle necessità di una famiglia che non prenda l’autostrada come una gara di endurance; L’esperienza di ricarica sulla rete autostradale mi è sembrata ancora limitante, sia per diffusione non capillare, sia per la giungla di operatori e modalità di pagamento. Tutte cose che possono spaventare un automobilista poco preparato;

mi è sembrata ancora limitante, sia per diffusione non capillare, sia per la giungla di operatori e modalità di pagamento. Tutte cose che possono spaventare un automobilista poco preparato; È scandaloso che il nord-est italiano , sulla A4, sia in una così precaria situazione di diffusione colonnine autostradali, considerando i tanti turisti stranieri in viaggio;

, sulla A4, sia in una così precaria situazione di diffusione colonnine autostradali, considerando i tanti turisti stranieri in viaggio; I SUC Tesla, per me, si sono rivelati una grande delusione. Oltre alla coda di 20 minuti che non avevo messo in conto, è stata quasi umiliante la questione della lunghezza del cavo. Considerato anche che sono fuori autostrada, i SUC li considererò in futuro solo in extrema ratio e a condizione che dalla app risultino tanti stalli liberi.

