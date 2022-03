La crisi energetica? Si batte…pedalando

La crisi energetica? Si batte anche pedalando. E mettendo i cittadini in condizioni di farlo in sicurezza. Come ricorda la FIAB in una lettera ai sindaci italiani.

La crisi energetica? Serve il modello olandese…

lettera aperta ai Sindaci di tutti i Comuni d’Italia. E invita gli amministratori più vicini ai cittadini ad agire subito per affrontare la crisi energetica che gli ultimi giorni hanno riportato drammaticamente all’attualità. “Guerra & Bici è un ‘romanzo’ che mai nessuno vorrebbe scrivere. Ma la situazione induce a riflettere su come azioni locali per la mobilità urbana possano ridurre in modo decisivo gli sprechi energetici“, scrive ironicamente la FIAB. Seguire il modello olandese adottato dopo la crisi petrolifera del 1973 e incentrato strutturalmente sulla bicicletta è oggi possibile anche nelle nostre città. La FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta torna alla carica con unaE invita gli amministratori più vicini ai cittadini adche gli ultimi giorni hanno riportato drammaticamente all’attualità. “è un ‘romanzo’ che mai nessuno vorrebbe scrivere. Ma la situazione induce a riflettere su comescrive ironicamente la FIAB. Seguireadottato dopo la crisi petrolifera del 1973 e incentrato strutturalmente sulla bicicletta è oggi possibile anche nelle nostre città.

“I sindaci si muovano, le misure ci sono”

La lettera aperta ai primi cittadini è firmata dal presidente Alessandro Tursi. I Sindaci, vi si legge, hanno a disposizione strumenti già pronti. I recenti provvedimenti del Governo a favore della mobilità ciclistica, infatti, includono diverse misure. Come corsie e strade urbane ciclabili, case avanzate per la sicurezza dei ciclisti ai semafori, doppio senso ciclabile E strade scolastiche. Oltre all’importanza nel sostenere servizi per accompagnare i bambini in sicurezza a scuola a piedi e in bici e l’ampliamento delle zone 30 km/h. La FIAB chiede a ogni amministrazione locale di considerare il potere di quelle scelte che contribuiscono alla sostenibilità dell’intero Paese. E oltretutto difendono l’economia dei singoli cittadini. Coniugando salute e rigenerazione urbana e fornendo, di fatto, una risposta concreta alle richieste dell’Agenda 2030. Pedalando…