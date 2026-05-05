La crisi energetica? In aprile mi è costata zero…













La crisi energetica comincia a “mordere” il portafogli degli italiani, ma non quello dell’amico Daniele che si è dotato di fotovoltaico, accumulo domestico e auto elettrica. La sua bolletta energetica era quasi zero prima della guerra nel Golfo ed è rimasta tale oggi. Ce lo dimostra condividendo il suo bilancio di aprile.

di Daniele Sacilotto

“Vorrei condividere con voi i dati del mese di aprile del mio impianto fotovoltaico a titolo di esempio perché ritengo che sia una risposta efficace contro la crisi energetica in corso.

Prima che mi si accusi di ostentare ricchezza vorrei specificare che sono un operaio turnista metalmeccanico, pendolare, vivo in un paese della montagna friulana dove non ci sono condomini e le case costano in media 800€/mq.

La Regione Friuli Venezia Giulia da 3 anni offre un contributo a fondo perduto del 40%, cumulabile con le detrazioni fiscali, per l’installazione o ampliamento di impianti fotovoltaici domestici fino a 6kWp con batterie di accumulo. Insomma col 90% di vantaggi economici potete capire quanto stiano esplodendo le installazioni anche da parte di famiglie poco abbienti.

Nonostante questo proliferare di energia rinnovabile si continuano a vendere e comprare quasi esclusivamente auto termiche anche laddove sussistono le condizioni ideali per passare all’elettrico. Chissà che allora i numeri di una situazione reale non possano far riflettere più persone.

Ecco i miei dati: meditate gente

Questi sono i dati del mio impianto da 5,87kWp con 13kWh di accumulo relativi al mese di aprile:

771,8 kWh prodotti.

19 giorni su 30 di indipendenza energetica.

9 giorni di produzione superiore al 50% dei consumi.

2 soli giorni di produzione quasi nulla.

428,14kWh immessi nell’auto elettrica (100% ricaricata a casa).

Circa 2500km percorsi.

233kWh acquistati dalla rete.

0€ spesi in carburanti.

Max 80€ di bolletta stimata compreso tutto pure il canone RAI. La stima si basa su un mese del 2025 con quasi gli stessi kilowattora acquistati e stesso prezzo energia visto che la bolletta non è ancora arrivata ma ho un contratto a prezzo bloccato da 1 anno.

Allego gli screenshot della giornata di maggior produzione, il 30 aprile, con 35,2kWh prodotti e 21,2kWh di ricarica auto completamente coperta da autoproduzione.

Dal grafico si può vedere come collegando l’auto nelle ore di picco la produzione solare permetta ricariche gratuite (si ok c’è l’ammortamento dell’impianto… 1550€ di costo effettivo da spalmare in 30 anni di vita prevista, 52€ all’anno, 4,3€ al mese mi sembra trascurabile).

La mia riflessione è questa: ci sono BEV usate in vendita a partire da 7/8 mila euro e gli impianti fotovoltaici in Italia sono più di 2 milioni eppure le auto elettriche circolanti sono poco più di 365 mila e la quota di mercato resta tra le più basse d’Europa. Perché? Eppure non c’è risposta più immediata al problema della crisi energetica.

Sono tanti gli italiani che potrebbero: perchè non fanno?

Credo che il problema non sia economico soprattutto vedendo i valori delle auto nuove in circolazione. Certamente c’è una forte reticenza all’innovazione tecnologica e una altrettanto forte repulsione verso ciò che viene tuttora considerato come un’imposizione dell’UE.

Anche i mezzi d’informazione generalisti hanno le loro colpe.

Ma quando i problemi ci toccano il portafogli forse qualcosa si muove. Perché questa crisi energetica non avrà effetti solo sul pieno di benzina ma innescherà un’ulteriore ondata di inflazione che pagheremo tutti.

E sarà sempre così fintanto che continueremo a essere dipendenti da combustibili fossili acquistati dall’estero, indipendentemente che si tratti di nazioni alleate o meno (e qui si potrebbe aprire un dibattito su cosa significa essere alleati).

Perciò vorrei che chi ne ha la possibilità, non tutti ma sicuramente molti più del 6-8% attuale, riflettesse su questi temi e magari prendesse spunto dai numeri che posso riportare. Un cordiale saluto.

P.S. Non intendo far arrabbiare chi non può, ma far riflettere i molti che possono. Anche perchè va tutto a beneficio poi di chi non può (leggi prezzo zonale) „ .