La COP31 di Nicola Armaroli: «Elettrificare conviene, basta combustibili fossili»

«Elettrificare, elettrificare» è il filo conduttore del vertice mondiale sul clima e della prima puntata del Barometro COP31, la rubrica di Vaielettrico che accompagnerà passo passo i lavori in corso ad Antalya. Armaroli parte da una considerazione: nonostante la lentezza dei negoziati internazionali e i risultati spesso inferiori alle aspettative, le Conferenze sul clima hanno prodotto effetti importanti. «Meno male che queste conferenze ci sono state, perché tutto sommato la nave ha cominciato a virare» dice.

Senza gli accordi internazionali, a cominciare da quello di Parigi, saremmo oggi su una traiettoria che avrebbe potuto portarci a un aumento della temperatura globale di 5-6 gradi a fine secolo. Gli scenari peggiori sono stati scongiurati, anche se gli interventi messi in campo non sono ancora sufficienti.

Ma qualcosa è cambiato nella percezione collettiva. La crisi climatica non è più un problema lontano, da affrontare soltanto in nome delle generazioni future. Disastri ambientali, guerre e crisi energetiche hanno reso evidente il legame tra combustibili fossili, instabilità geopolitica e costi economici. Perchè «i combustibili fossili sono la nostra condanna da un punto di vista economico, della sicurezza energetica e anche della tranquillità personale della nostra vita».

È questa consapevolezza, secondo Armaroli, che dovrebbe spingere la COP31 a passare dalle dichiarazioni di principio alle decisioni concrete.

L’elettrificazione per tagliare petrolio e gas

Il tema centrale del vertice di Antalya è proprio l’elettrificazione. L’obiettivo indicato è arrivare entro il 2035 a coprire con l’elettricità il 35% dei consumi energetici finali.

Per Armaroli si tratta di una direzione assolutamente corretta, perché è l’unica che consente di sostituire progressivamente i combustibili fossili, anziché limitarsi ad affiancare nuove fonti energetiche a quelle tradizionali.

«Noi continuiamo ad aumentare i consumi energetici a livello mondiale, però se la nostra transizione è additiva, cioè abbiamo i combustibili fossili e quello che aumenta adesso lo riempiamo principalmente con le rinnovabili, non va bene. Noi dobbiamo cominciare a segare la base che ci sta sotto».

Il punto è migliorare l’efficienza degli utilizzi finali dell’energia. Un motore elettrico, ricorda il ricercatore, consuma da tre a quattro volte meno energia rispetto a un motore termico. Ancora più significativo è il vantaggio delle pompe di calore rispetto alle caldaie a gas.

Da qui il ruolo strategico dell’auto elettrica e dell’elettrificazione del riscaldamento: due tecnologie che permettono di ridurre direttamente i consumi di petrolio e gas. «L’auto elettrica taglia i consumi di petrolio in maniera diretta e la pompa di calore taglia i consumi di gas in maniera diretta». Non è soltanto una questione ambientale. Ogni automobile elettrica in circolazione significa meno petrolio da importare, mentre ogni caldaia sostituita con una pompa di calore riduce la necessità di acquistare gas, attraverso gasdotti o navi metaniere. In altre parole «ogni auto elettrica che va su strada vuol dire diventare meno dipendenti da Hormuz. È un litro in meno di benzina o di petrolio greggio che passa da Hormuz».

La convenienza supera le resistenze ideologiche

Un altro elemento decisivo è che queste tecnologie stanno diventando economicamente competitive. Per anni, osserva Armaroli, la necessità di abbandonare i combustibili fossili è stata raccontata soprattutto attraverso la questione climatica. Una motivazione che non è riuscita a convincere tutti. Oggi, invece, la crisi energetica e l’aumento dei prezzi dei carburanti stanno rendendo sempre più evidente la convenienza delle alternative elettriche. «Questa roba qui va fatta perché brutalmente mi conviene».

Armaroli cita l’esempio dell’auto elettrica ricaricata a casa: «Fare il pieno con l’elettricità del garage di casa ti costa la metà che fare benzina». Una convenienza che, insieme alla progressiva riduzione dei prezzi delle automobili elettriche, sta modificando i termini del confronto con le tecnologie tradizionali.

La politica è in ritardo rispetto alla realtà

Se la direzione tecnologica ed economica appare ormai chiara, molto meno convincente è il comportamento della politica. Armaroli vede una crescente distanza tra le decisioni dei governi e l’evoluzione della realtà energetica.

Le tensioni internazionali e le crisi dei prezzi dimostrano quanto sia rischioso continuare a dipendere dalle importazioni di combustibili fossili. Eppure, negli ultimi anni, in diversi Paesi il tema della transizione è stato progressivamente messo in secondo piano, talvolta liquidato come una battaglia ideologica o da ambientalisti radicali. «La politica è sempre sfasata rispetto alla realtà». negli Stati Uniti, per esempio, nonostante l’orientamento dell‘amministrazione Trump, contrario a diverse politiche di sostegno alla transizione, il settore delle rinnovabili continua a svilupparsi, sostenuto dagli investimenti delle imprese e dagli interessi economici degli Stati e delle comunità locali.

È la dimostrazione, secondo Armaroli, che ormai il mercato ha imboccato una strada difficilmente reversibile. «Il business case delle rinnovabili è ormai talmente evidente che non lo può fermare nessuno, quindi tanto vale abbracciarlo». E l’assenza ad Antalya dei principali leader mondiali non va interpretata necessariamente come un segnale di arresto della transizione: le dinamiche economiche e industriali procedono spesso più velocemente delle decisioni politiche.

Il 35% di elettrificazione al 2035: l’obiettivo da portare a casa

Ma quale risultato concreto dovrebbe produrre la COP31? Per Armaroli la priorità è arrivare a un impegno chiaro e condiviso sull’obiettivo del 35% di elettrificazione dei consumi finali entro il 2035.

Un traguardo ambizioso, soprattutto se confrontato con la situazione attuale. Europa e Stati Uniti si attestano intorno al 22%, mentre la Cina ha già superato il 30%, con alcuni distretti industriali oltre il 40%.

Per questo, secondo il ricercatore, formalizzare l’obiettivo in sede internazionale sarebbe importante anche per accelerare le politiche nazionali e convincere cittadini e imprese a investire nelle tecnologie elettriche.

La trasformazione deve partire dalle abitazioni e dai trasporti, per poi estendersi progressivamente all’industria. «Elettrificare, a cominciare dalla casa, dalla macchina e poi dall’industria e tutto il resto, è la principale cosa che dobbiamo fare se vogliamo difendere il nostro portafoglio, il nostro futuro e anche il nostro clima». E’ la conclusione di Armaroli, che ci dà appuntamento per la puntata di chiusura del nostro “barometro” con un bilancio finale di questa COP31.

La parola passa ora a una voce sul campo che ci terrà aggiornati sull’avanzamento dei lavori. Sarà quella di Andrea Ghianda, Capo della Comunicazione di Ecco think tank.