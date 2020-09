La compro elettrica se…che cosa non vi convince?

La compro elettrica se…Un pensierino all’auto a batterie lo stanno facendo in tanti, ma c’è ancora un po’ di strada da fare per arrivare ai grandi numeri.

L’auto è un acquisto importante ed è giusto riflettere bene prima di decidere. Quel che vorremmo fare è aprire una bella discussione tra chi è semplicemente interessato e chi la macchina elettrica la usa già tutti i giorni. Un confronto franco, senza voler convincere nessuno, ma solo per far girare in modo appropriato esperienze e informazioni. Partendo due sondaggi realizzati nelle settimane scorse con migliaia di intervistati.Il primo l’ha realizzato la Castrol, nota azienda di lubrificanti, per cercare di capire dove va il suo mondo. Sono state intervistate più di 9 mila persone in sei paesi europei.

I risultati sono raccontati in una cinquantina di slide. Ve li riassumiamo così:

Per i privati il tempo di ricarica non dovrebbe superare la mezz’ora (31 minuti la media esatta delle risposte. Il prezzo non dovrebbe superare i 40 mila euro (l’indagine è stata scolta nel nord Europa, dove si acquistano auto più costose che da noi). E l’autonomia dovrebbe avvicinarsi ai 500 km (la media delle risposte è 469).

Gli anziani passeranno all’elettrico solo se obbligati

Il secondo sondaggio sul tema “La compro elettrica se...” è stato realizzato nel solo Regno Unito da ITV Tonight, ma con 17 mila persone intervistate. Risultato: il 49% desidera un’auto elettrica come prossimo acquisto. Attenzione, però: il desiderio non si tramuterà in realtà per l’ 82% di questi potenziali compratori (più di 6.800 persone) se i prezzi resteranno questi. Il che spiega perché il governo inglese, che vuole eliminare entro il 2035 la vendita di auto con motori termici (ibride comprese), pensa a incentivi ancor più consistenti. Di tutti gli intervistati, quelli di età compresa tra 16 e 25 anni sono quelli che hanno maggiormente empatizzato con l’auto elettrica. Gli intervistati più anziani, oltre i 75 anni (molto numerosi in città come Londra) hanno invece risposto che passeranno all’all’auto elettrica solo se il governo non darà loro altra scelta.