La compro elettrica o continuo con l'ibrida? Marco condivide i suoi dubbi: tenere ancora la Ioniq Hev o acquistare subito a una MG4 full Electric?

“Ad aprile 2023 finiranno le rate della mia auto ibrida (Hyundai Ioniq Hev, molto efficiente, media consumi 22 km/l su 69.000 km fatti). I miei percorsi sono molto ben bilanciati tra urbano, statale ed autostrada (circa 1/3 ciascuno) e percorro circa 30.000 km/anno. Raramente mi capita di fare piu di 400 km (circa 1 volta al mese), piu di frequente 250-300 tra andata e ritorno (mi trovo a L’Aquila e mi capita di andare verso Roma o Pescara). Avrò la ricarica a casa non prima di un paio di anni. Il dubbio è:

“ Servirebbe anche una strategia di ricarica piu lenta magari nei pressi di qualche supermercato… In tal caso avevo puntato la MG4 (con batteria grande, 450 km teorici e 300 in autostrada dovrebbero bastarmi). Con un rapporto autonomia/prezzo veramente ottimo, che sbaraglia la concorrenza. Ed effettivamente sarei contrario a spendere più di 30mila euro per un’auto (finora ci sono sempre riuscito). Sono vostro lettore da tempo e sono ben a conoscenza delle problematiche delle ricariche pubbliche. Ma al tempo stesso sempre molto attivo a criticare i cosiddetti N o Watt sui social, quindi sono anche ben motivato ad affrontare le conseguenti criticità. Alla luce di tutto questo, secondo voi, mi butto o aspetto ancora questi due ann i che mi separano da avere il mio box auto? Grazie per la risposta e complimenti sempre per la vostra pagina “ . Marco Scozzafava

Risposta.

L’auto elettrica non dev’essere un’avventura, ma una scelta ben ponderata, soprattutto per quel che attiene la possibilità di. Non si tratta di sfidare i No Watt, dei quali francamente ci infischiamo, ma di costruirci un sistema che(in questo caso un’ibrida). Per le percorrenze che Marco fa abitualmente, l’autonomia della MG non dovrebbe costituire un problema. Bisogna quindi verificare se i punti di ricarica citati, di diversi gestori, sono a una distanza accettabile e se risultano. Due parole, infine, sulla MG4, l’auto a cui sta guardando il lettore. Riscontriamo un enorme interesse nei confronti di questo modello cinese. Per la versionedi autonomia), la MG annuncia un prezzo di. Che possono anche scendere se si può fruire del super-bonus daper chi ha uneuro euna vecchia auto.