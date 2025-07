La compri da Ikea la ricarica: wall-box (e pompe di calore) in vendita anche in Italia nella catena svedese grazie a un accordo con Svea Solar.

La compri da Ikea, grazie a un accordo con Svea Solar

Il numero di auto elettriche in circolazione continua a crescere anche in Italia. E così Ikea mette a disposizione dei clienti soluzioni già offerte in altri Paesi, dove l’attenzione alla sostenibilità ambientale è maggiore rispetto alla penisola. L’intero processo di acquisto e installazione è stato pensato per essere semplice. I clienti possono accedere ai servizi tramite il sito IKEA.it o in negozio, inquadrando il QR code dedicato. Dopo la compilazione del modulo, saranno contattati da un consulente Svea Solar per ricevere assistenza personalizzata, un preventivo e il supporto nelle fasi di sopralluogo e installazione. Nella nota diffusa dalla catena svedese non vengono specificati i prezzi. Ma è significativo che le wall-box stiano diventando un oggetto di uso comune, ovviamente utilizzabili anche da chi possiede un’ibrida plug-in.

In vendita anche pompe di calore e pannelli fotovoltaici

Particolare enfasi viene dedicata da Ikea all’adozione di pompe di calore. Vengono citati dati dell’International Energy Agency: entro il 2030 le pompe di calore potrebbero giocare un ruolo cruciale per provvedere al fabbisogno globale di riscaldamento residenziale. Arrivando a coprire più della metà del fabbisogno globale di clienti privati. Già oggi l’Italia risulta essere il secondo paese europeo per numero di pompe di calore, e la loro diffusione è in costante crescita.Queste nuove soluzioni si integrano all’offerta di pannelli solari già disponibile in Italia dallo scorso anno. “Abbinare un impianto fotovoltaico a questi nuovi prodotti permette di ridurre notevolmente le spese energetiche, oltre che di fare bene all’ambiente”, scrive l’Ikea in una nota. “A conferma dell’impegno dell’azienda nel facilitare l’adozione di soluzioni sostenibili nelle case degli italiani“.

