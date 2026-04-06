La colonnina pendente a Ventimiglia

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La colonnina pendente in quel di Ventimiglia: un lettore ci documenta con foto il caso di una Enel X sradicata. Vaielettrico risponde. Per scriverci: Info@vaielettrico.it

La colonnina pendente: “Alla fine è caduta…”

“Circa un mese fa ho segnalato sia ad Enel (telefonicamente e via e-mail) che al Comune di Ventimiglia la situazione della colonnina di ricarica di Via San Secondo. Vi allego il messaggio. Non ottenni alcuna risposta. In circa un mese né Enel né il Comune hanno fatto nulla. E la colonnina è caduta il 5 aprile, come documentato dalle foto. Dai segni per terra si deduce che la colonnina era protetta (probabilmente da un archetto). Probabilmente fu danneggiato e semplicemente eliminato, ma non sostituito. La colonnina è rimasta senza protezione, è stata appoggiata al cartello stradale per un paio di mesi e alla fine è caduta. I cavi sono a vista. La PoliziaLocale, con la sede a 30 metri, continua a permettere la sosta selvaggia di macchine termiche negli stalli di ricarica (vedi foto). Spero che Quattroruote e Vaielettrico, dando visibilità alla cattiva gestione di un bene di pubblica utilità, contribuiscano alla soluzione di questo e simili problemi“. Riccardo G. Laura

Risposta. Questa della colonnina sradicata ci mancava….Enel X ha più di 20 mila colonnine in Italia. E, tra cavi tranciati per rubare il rame e danneggiamenti vari, immaginiamo che non sia facile tenerle tutte in ottime stato. Comunque sia, noi facciamo la nostra parte per segnalare anche questo caso, grazie alla mail del lettore. Sperando che i tempi di ripristino e riattivazione si accorcino