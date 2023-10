La colonnina è sulle app, “ma non esiste”

La colonnina è sulla app, ma non esiste. Andrea segnala un caso inedito: una colonnina compare sulle app, a Sarnico, ma “in realtà non c’è”. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La colonnina è sulle app, ma non c’è: non vi sembra illogico?

“Vorrei segnalare una cosa che in due anni con la mia Volkswagen ID.4 non è mai capitata. La presenza sul sito di Enel X Way (Be Charge e ogni altra app per le ricariche) di una colonnina che in realtà non esiste. Vi allego le foto e vi assicuro che dove è indicata non c’è nulla ( inoltre è in curva sulla Provinciale) e nemmeno nei parcheggi attorno c’è nulla. Ammetto che dalla app non è possibile prenotarla, né tantomeno far partire la carica. Ma, lasciandola visibile in verde, si potrebbero trarre in inganno eventuali turisti che potrebbero inserirla come ‘tappa’ per la ricarica . Non vi sembra illlogico tutto questo?“. Andrea.

Ci segnalano di tutto: stazioni vandalizzate, mai funzionanti. Ma questa…

Risposta. Come si può vedere dalla mappa, la colonnina “fantasma” è localizzata a Sarnico, nel bergamasco, in via Predore. Con ricariche CCS Combo e tanto di tariffe segnalate. Ora, in sei anni di Vaielettrico sul tema ricarica abbiamo ricevuto segnalazioni di ogni tipo. Dalle colonnine vandalizzate e distrutte ancor prima di essere attivate alle stazioni mai entrate in funzione e incellofanate per tempi immemorabili. E così via. Aggiungiamo anche questo caso, nella speranza che chi di dovere (presumibilmente Enel X Way) chiarisca il mistero. E contatteremo anche il Comune di Sarnico, per capire se effettivamente è stata autorizzata un’installazione in zona. Nel frattempo però, come fa notare Andrea, sarebbe bene rimuovere la colonnina “fantasma” dalle app, per non creare affidamenti sbagliati.