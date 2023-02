La colonnina è fuori servizio? Mors tua, vita mea

Il display della colonnina indica “fuori servizio” e c’è subito chi ne approfitta. Il malcapitato automobilista elettrico non riuscirà a ricaricare, anche se la funzionalità venisse ripristinata, perchè comunque entrambi gli stalli sono abusivamente occupati da auto termiche. Mors tua, vita mea, dicevano i latini.

Succede il 9 fabbraio alle ore 10 a Bologna, alla stazione di ricarica quick in Ac di via Zanolini. Una zona immediatamente a ridosso del Centro storico (con ztl) e molto vicina al più grande policlinico d’Europa, il Sant’Orsola-Malpighi. Una zona di sosta molto appetita, quindi. Già ne parlammo due anni fa per una plug-in in “simulazione” di ricarica (leggi).

La particolarità di questa nuova variante di abuso (occupazione di stallo in una colonnina fuori servizio) è che uno dei due furbetti del parcheggio si è sentito in dovere di giustificare la marachella esponendo un cartello motivazionale. Lo vedete nella foto qui sotto.

Forte di questo cartello, il nostro amico non si è più preoccupato e alle ore 19 non aveva ancora rimosso l’auto, benchè il display della colonnina indicasse già da ore l’avvenuto ripristino della funzionalità . La Panda al suo fianco, priva di “giustificazione scritta”, se n’era invece andata, lasciando una chance di ricarica a un legittimo utilizzatore.

Considerando che in Italia il 19% delle colonnine è normalmente fuori servizio per guasti o in attesa di allacciamento (vedi l’ultimo rapporto Motus-E), l’episodio potrà suscitare un nuovo interrogativo, con conseguente dibattito: il malfunzionamento della stazione di ricarica azzera automaticamente anche l’efficacia della segnaletica orrizzontale che riserva la sosta alle auto in ricarica? Forse sì, visto che in 9 ore nessun vigile urbano ha provveduto a multare la BMW X1.

