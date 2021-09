La colonnina con stoccaggio di E.ON e VW entra in funzione. Si chiama E.ON Drive Booster e non necessita di interventi strutturali o di connessione alla rete.

La colonnina con stoccaggio ricarica due auto a 150 kW

L’E.ON Drive Booster può caricare due veicoli contemporaneamente a 150 kW. E non necessita di attingere l’energia direttamente dalla rete: dispone di un proprio sistema integrato di stoccaggio con batteria. “Ciò significa che l’espansione di una fitta rete pubblica di stazioni di ricarica rapida può diventare realtà molto prima del previsto”, annuncia con enfasi la Volkswagen in una nota. Spiegando che una normale presa di corrente, come quelle che si trovano al supermercato, con la batteria interna forniscono la capacità che serve. In media, ci vogliono solo 15 minuti per caricare le auto con energia sufficiente per dare un’autonomia aggiuntiva di circa 200 km. Il primo E.ON Drive Booster, presentato come prototipo nel febbraio 2020, è stato realizzato da Volkswagen Group Components e ora entra in funzione. Ed è ordinabile in Germania.

“Costi minimi e installazione semplicissima”

Spiega Patrick Lammers di E.ON: “Per rendere i veicoli elettrici ancor più attraenti, abbiamo bisogno che le stazioni di ricarica siano ampiamente diffuse e potenti. Con E.ON Drive Booster possiamo offrire una soluzione interessante e immediata ad aziende e municipalità che desiderano installare stazioni di ricarica senza spese ingenti”. Thomas Schmall, CEO di Volkswagen Group Components, aggiunge: “Puntiamo a lavorare con partner forti per quintuplicare il numero di stazioni di ricarica rapida in Europa entro il 2025. Questi dispositivi sono ideali per sostenere la rapida espansione dell’infrastruttura di ricarica: tempo e costi necessari per l’installazione sono minimi“. Anche una normale colonnina di ricarica, secondo VW, può diventare molto facilmente un Booster. L’installazione? “È facile: si posiziona, si collega e si configura online una stazione di ricarica plug-and-play. Non sono necessari costosi adattamenti alle infrastrutture o interventi di ingegneria civile“.