La colonnina nel parcheggio PAM: quando chiude…

La colonnina nel parcheggio PAM: la sosta è gratis per un’ora, se la ricarica dura di più?

“S ono entrato da pochissimo nel.mondo dell’ibrido plug in. Volevo segnalarvi una situazione particolare riguardante due colonnine GASGAS della Società Go Electric Stations. Installate presso il supermercato PAM d via Giuseppe Mazzini, ad Albenga. Le colonnine sono efficienti in termini di prestazioni, e con una procedura di accesso valida. Il problema però, è che, come detto, sono installate nel parcheggio di un supermercato, il cui accesso è limitato da una sbarra. Questo perché il parcheggio suddetto è a pagamento, con la prima ora gratis per i clienti che, vidimato il biglietto alle casse, ne possono usufruire. Questo quindi non vale se: il tempo di ricarica è superiore all’ora (auto ibrida, ad esempio), oppure se si volesse ricaricare fuori dagli orari di apertura del Supermercato “ .

Chi ricarica non dovrebbe pagare il parcheggio…

“ In tutti questi casi, quindi, oltre al costo della ricarica è necessario sostenere anche il costo del parcheggio, cosa che quindi influisce non poco sull’operazione. Gli addetti del supermercato dicono che le colonnine non sono sotto la loro gestione. E che sembrerebbe che avrebbe dovuto esserci la possibilità per chi fa la ricarica di non pagare il parcheggio, ma di fatto nemmeno loro hanno saputo più nulla. Vi domando quindi, sulla base della vostra esperienza, se si tratta di una situazione “normale/frequente”, perché a me sembra senza logica. Grazie, buona giornata “ . Andrea Albonico

Risposta. Abbiamo già pubblicato altre lamentele sullo stesso tema, che però non riguardavano i parcheggi dei supermercati, in cui in genere la sosta è libera. In questo caso è chiaro che le colonnine del PAM di Albenga sono state installate a servizio dei clienti della struttura. È quindi normale (anche se non piacevole) che, chiudendo il centro commerciale, diventino inaccessibili pure le colonnine di ricarica: siamo in un'area privata. Il primo a rimetterci è il gestore delle ricariche, che vede limitato l'orario di utilizzo, ma evidentemente fin dall'inizio erano stati presi accordi in tal senso. La cosa più sensata in effetti sarebbe esentare chi ricarica dal pagamento del parcheggio. Ma forse i gestori del supermercato temono che in questo modo le piazzole verrebbero occupate per ore da utenti interessati solo a ricaricare. Senza metter piede nel PAM.