La colonna infame delle…colonnine: Milano, Cogne…

La colonna infame delle…colonnine. Ogni giorno da tutte Italia segnalazioni di colonnine inaccessibili o fuori uso: oggi Milano e Cogne. Più due commenti.

Lapidaria la segnalazione di Pierluigi Savino da Milano, accompagnata dalla foto in alto: “Due posti auto in meno da oltre un anno, in Corso Sempione 29, di fronte alla Guardia di Finanza, in attesa da oltre un anno di corrente“. E altrettanto lapidaria la mail di Enrico Sacco da Cogne, frazione Valnontey: “Difficile ricaricare ma funzionante...”. In effetti nella foto si vede una Enel X imprigionata in un cantiere e inaccessibile, ma questa sì funzionante. Stefano Mesina ci ha inviato invece questa amara riflessione: “Mi sono chiesto il motivo per cui le forze dell’ordine intervengono pochissimo sulle soste in spazi riservati alla ricarica elettrica. Mentre i legittimi utilizzatori (possessori di auto elettriche) vengono penalizzati se ritardano a scollegare l’auto a fine ricarica. Con tariffe esorbitanti (0,10 centesimi al minuto)“. Infine la riflessione di un altro lettore, Alex: “Quello delle colonnine indisponibili per i vari problemi che avete elencato è male comune in tutta Italia. L’unico motivo è perché siamo ITALIANI! Con la mentalità di chi, con un SUV rigorosamente tedesco da 50.000€ in su, pensa di avere il diritto di parcheggiare ovunque. P per donne incinte, disabili, elettriche e anche strisce pedonali….”.

Oltre al danno c’è sempre la beffa…

Risposta. Oltre al danno la beffa: al problema delle colonnine mai attivate, si aggiunge quello delle ricariche sì funzionanti, ma inaccessibili perché in zone transennate. Un fenomeno che abbiamo visto intensificarsi durante l’estate, per il proliferare di feste, sagre ed eventi sportivi che portano al transennamento di zone in cui si trovano le colonnine. Alex non ha torto: siamo italiani… Così come è comprensibile lo sconcerto di chi si vede sanzionare se ritarda a liberare la colonnina. Mentre resa regolarmente impunito chi usa gli stalli come parcheggio per ore e ore.