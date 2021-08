La citycar VW nascerà come Skoda Elroq nel 2024

La citycar VW a batterie nascerà tra tre anni e non nel 2025 come pianificato inizialmente. Sarà una Skoda e si chiamerà Elroq. Prezzo: sui 19 mila euro.

La citycar VW: prezzo previsto: 19 mila euro

Le rivelazioni sono state pubblicate dalla rivista tedesca Automobilwoche (qui) e firmate da un giornalista addentro ai segreti dell’auto made in Germany, Georg Kacher. Secondo l’articoloi, la Elroq sarà lanciata a metà 2024, seguita da una versione Seat chiamata Acandra. Nel 2025 arriverà infine la versione targata Volkswagen, la ID.1, che affiancherà la Polo esattamente come la ID.3 ha affiancato la Golf. Secondo Kacher, il formato prescelto sarà quello del CUV, con un’altezza superiore alle normali citycar, visto il successo che le “ruote “alte riscuotono anche nell’elettrico. Le tre piccole EV saranno basate sulla piattaforma MEB (la nuova base tecnica SSP non sarà lanciata fino al 2026). Ma con il sistema operativo 1.1, completamente nuovo rispetto a quello utilizzato su ID.3 e ID.4. Per quanto riguarda le batterie, invece, si farà ricorso ancora a batterie al litio simili a quelle già in uso.

Per raccogliere la sfida della nuova Renault 5

Le informazioni di Kacher confermano quello che era già trapelato nei mesi scorsi. Ovvero che lo sviluppo della piccola elettrica VW è stato trasferito dalla Seat alla Skoda, dopo che Luca de Meo ha lasciato la Casa spagnola per passare alla Renault. Ma le fabbriche iberiche di Martorell e Pamplona restano favorite per ospitare la produzione di questi tre modelli. Quel che è certo è che le piccole elettriche VW attualmente in vendita, come la e-Up, nel frattempo verranno definitivamente pensionate. È probabile che l’accelerazione del progetto per le nuove piccole a batteria sia dovuta anche alle informazioni in arrivo dalla Renault. La Casa francese scommette sul fatto che la nuova R5 elettrica, in arrivo a fine 2023, sarà la prima citycar in grado di gareggiare con le piccole tradizionali in fatto di costi. I listini di queste ultime, infatti, tendono ad aumentare per i continui inasprimenti dei limiti sulle emissioni. Mentre i costi delle batterie per le elettriche calano di un 10 % all’anno. Una gran bella sfida, di cui si spera che siano i clienti a giovarsi.