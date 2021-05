La Citroen e-C4 come va? E a Napoli …/ Vaielettrico risponde

La Citroen e-C4 come va? Ce lo chiede Antonio, interessato ad acquistarla. E un altro lettore da Napoli chiede notizie sul noleggio delle EV. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

La Citroen e-C4 nel mirino di Antonio: che consigli dargli? Il rapporto qualità-prezzo…

“Sto valutando di acquistare un auto elettrica e per ora ho provato la Citroen e-C4. Qualcuno l’ha già acquistata? Rapporto qualità-prezzo è corretto? Potete darmi qualche consiglio? Grazie“. Antonio Sanguanini

Risposta. Il rapporto qualità-prezzo ci sembra corretto, viste anche le dimensioni e la buona abitabilità interna. Il listino ufficiale parte da 35.400 euro (versione base Feel), da cui detrarre gli incentivi: di fatto si scende a 25 mila con rottamazione e a 29 mila senza. Più eventuali ulteriori sconti. Come ogni Citroen che si rispetti, la e-C4 ti consente di viaggiare comodo grazie a sospensioni ben tarate e alle finiture interne piuttosto curate.

Anche il look da cross-over è originale e fa apparire l’auto persino più lunga di quel che effettivamente è (436 cm.). Anche la guida è piacevole: la e-C4 accelera da 0 a 100 in 9 secondi tondi, con una velocità massima limitata a 150 km/h. I limiti? Non è un’auto per chi tutti i giorni deve fare viaggi lunghi. L’autonomia dichiarata, con la batteria da 50 kWh, è di 350 km, ma in autostrada i consumi superano i 20 kWh/100 km. E anche la ricarica nelle stazioni DC raramente tocca i 100 kW che sono la punta massima dichiarata dalla Casa francese.

Noleggiare un’auto elettrica a Napoli per pochi giorni: a chi rivolgersi?

“Sono un convinto sostenitore napoletano della mobilità elettrica, unica soluzione per salvare le nostre città afflitte da smog e da rumori insopportabili. Sto provando a convincere mia moglie a rottamare la sua cara vecchia Musa diesel per passare ad una elettrica, lei che si muove prevalentemente su un percorso urbano di un 15 km al giorno. Avrei pensato di noleggiare per una decina di giorni un’auto elettrica, ma a Napoli non so a chi rivolgermi. Mi dareste un indicazione? Grazie mille. Antonio

Risposta. Prima di acquistarle, le auto elettriche vanno provate, per capire come ci si ritrova con autonomia, cavi, ricarica ecc. Noleggiarne una per alcuni giorni può esser quindi una buona idea. In genere è più semplice farlo nei grandi aeroporti, soprattutto aRoma e Milano. A Capodichino, facendo una ricerca sul web, ci sembra che a offrire questa opportunità ci sia la società Frank Autonoleggio, presente anche nella stazione TAV di Afragola. L’auto offerta è la piccola Smart EQ, comunque divertente e adatta al traffico napoletano. L’alternativa è iscriversi a un car-sharing, utilizzando auto condivise con altri utenti iscritti al servizio. E qui la disponibilità anche a Napoli è decisamente più ampia.