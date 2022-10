La Cisl: l’elettrico? Un disastro per il lavoro

La CISL all’attacco: l’auto elettrica farà perdere posti di lavoro, non siano i lavoratori a pagare il conto della transizione. Messaggio e governo e Stellantis.

La Cisl: in ballo 75 mila esuberi nell’automotive

“Lo diciamo con forza e con tutta la nostra determinazione: siamo contrari che tutto il costo della transizione elettrica sia pagato dai lavoratori. La sostenibilità sociale della transizione è irrinunciabile“. Così il segretario nazionale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, rivolgendosi ai soggetti coinvolti: Stellantis, aziende del settore, associazioni di categoria, le istituzioni e futuro Governo. Il sindacato ha denunciato i pericoli occupazionali e industriali che si stanno determinando a seguito dello stop nel 2035 dei motori benzina e diesel. “Solo nel settore automotive nella parte industriale in Italia si stimano oltre 75.000 posti di lavoro che sarebbero spazzati via di colpo. Con il passato Governo abbiamo speso quasi un anno per ottenere un Fondo specifico per una politica di reindustrializzazione del settore per ridurre l’impatto occupazionale. Il Fondo stanziato è di 8 miliardi per i prossimi 8 anni, da noi considerato ancora insufficiente“.

“Stanziare fondi per le perdite causare dal cambio di motorizzazioni”

La crisi di Governo, ha aggiunto Uliano, “ci ha fatto perdere altri 4 mesi di tempo per incidere sulle politiche di rilancio di uno dei settori più strategici della nostra industria. Restano tutte le incognite circa le intenzioni del futuro Governo rispetto al settore“. Per predisporre le modalità operative e scaricare a terra i fondi stanziati, il sindacato propone che sia istituito un apposito comitato tecnico per indirizzare le risorse necessarie. Come hanno fatto altri paesi Ue per la reindustrializzazione del settore. “Tali risorse devono essere utilizzabili subito per compensare le perdite causate dal cambio delle motorizzazioni. Riducendo la distanza della catena del valore, con una politica di produzione e approvvigionamento di tutta la componentistica che rappresenterà l’auto del futuro“. La richiesta è che il futuro Governo convochi immediatamente al Mise i tavoli Stellantis e automotive.

SECONDO NOI. IL vero problema è che l’Italia in questa transizione è un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro che si chiamano Francia e Germania. Questi due Paesi stanno portando in patria le produzioni di auto elettriche, sotto una fortissima pressione della politica. Stellantis e Renault, per esempio, hanno già promesso che non toccheranno un posto di lavoro in Francia: la seconda ha addirittura votato un piano specifico denominato Renaulation. L’Italia non ha più un produttore nazionale. Ha un interlocutore, Stellantis, che ha lo Stato francese tra gli azionisti. E se ci sarà da tagliare…(M.Te.).

