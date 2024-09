La cinese NIO vuole la fabbrica Audi di Bruxelles, per produrre in Europa ed evitare i dazi UE. L’impianto è a rischio chiusura, per i tagli di VW Group.

La cinese NIO è già pronta a presentare un’offerta

Altro che Italia: i gruppi cinesi continuano a guardare altrove per produrre in Europa e uno dei marchi più in vista, NIO, punta all’impianto belga di VW Group. Fino a poco tempo fa era considerata una fabbrica-modello, in cui Audi produceva alcuni modelli tra i più prestigiosi. Ma il vento di ristrutturazione che ha investito il colosso tedesco, dopo una prima parte di 2024 in calo, ha indotto i vertici di Wolfsburg a considerare l’ipotesi di una chiusura. O di una cessione, anche se una vendita a un concorrente cinese avrebbe risvolti economici e politici tutti da considerare. Il gruppo Volkswagen sta rallentando gli investimenti sull’elettrico, con nuovi modelli rinviati e in alcuni casi addirittura annullati. Mentre i cinesi vanno avanti senza esitazioni. E secondo la testata belga De Tijd, i rappresentanti di NIO avrebbero già visitato la fabbrica e sarebbero pronti a presentare un’offerta.

Il dilemma VW: meglio chiudere o vendere a un concorrente scomodo?

In ballo ci sono 3 mila posti di lavoro, in un impianto di cui era stata programmata la chiusura con la fine-produzione dell’Audi Q8 e-tron, nel 2025. Non è chiaro quanti di questi addetti salverebbero il posto in caso di cessione ai cinesi. E anche a quali condizioni contrattuali, rispetto al trattamento piuttosto favorevole che il gruppo Audi-Volkswagen ha sempre assicurato ai suoi di dipendenti. Meglio chiudere o vendere a un concorrente scomodo come un produttore di Pechino? È dal 1988 che il colosso tedesco non dismette una fabbrica, da quando fu scritta la parola fine per la fabbrica americana di Westmoreland, in Pensylvania. E qui vanno messi in conto le inevitabili pressioni delle autorità belghe, che faranno di tutto per evitare una chiusura. In tutto questo l’Italia sta a guardare: da tempo il ministro Adolfo Urso parla di un gruppo cinese interessato a produrre da noi, ma nulla di concreto appare all’orizzonte.