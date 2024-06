La cinese MG contro la UE: dazi ingiusti

MG contro la UE: i dazi sulle auto cinesi sono ingiusti, i nostri sono i modelli economici dai prezzi più accessibili, colpirli significa ritardare la transizione.

La cinese MG: da noi le EV a prezzi più accessibili, così si ferma la transizione

I costruttori cinesi cominciano a prendere posizione contro i dazi che dal 4 luglio colpiranno i prodotti esportati in Europa. MG, che fa parte del colosso SAIC, ha messo in rete una nota per attaccare la decisione di Bruxelles: “MG rappresenta uno dei principali fornitori di veicoli elettrici nell’UE e svolge un ruolo fondamentale nel rendere la guida elettrica accessibile a tutti. E guidare la transizione verso una mobilità sostenibile, che è un elemento chiave per facilitare la trasformazione green e contrastare il cambiamento climatico. MG auspica che la Commissione Europea valuti attentamente la decisione e l’impatto che ne deriverebbe. E invita ad avviare un dialogo costruttivo con i partner dell’industria automobilistica mondiale, compresa la Cina, per trovare insieme soluzioni che promuovano concorrenza leale e sviluppo sostenibile. MG rimane ferma nell’impegno di fornire soluzioni di mobilità elettrica accessibili e a guidare così la transizione verso un trasporto sostenibile“. Aiuti di stato? “No, investimenti in ricerca e sviluppo”

Il costruttore cinese nega poi che i risultati ottenuti sul mercato europeo siano frutto di concorrenza sleale legata ad aiuti di Stato. Spiegando che sono piuttosto “il risultato degli ingenti investimenti di SAIC in ricerca e sviluppo che solo nell’ultimo decennio hanno raggiunto circa 20 miliardi di euro”. Con oltre 26.000 brevetti registrati, per sviluppare una supply chain dinamica e matura”. Ma il timore di MG è anche che sul mercato si crei confusione e che i potenziali acquirenti, si convincano che i dazi (fino al 38,1%) riguardino tutte le auto cinesi. Mentre in realtà toccano soltanto le elettriche: “È importante sottolineare che l’eventuale conferma del provvedimento NON impatterà in alcun modo gli altri modelli MG, quelli con propulsione a benzina (ICE), HEV e PHEV. Né la fornitura delle parti di ricambio. In particolare i modelli ZS, HS/eHS e MG3 mantengono invariati posizionamento e prezzo”.