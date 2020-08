La cinese GAC lavora alle batterie da mille km

La cinese GAC (Guangzhou Automotive Group) lavora alle batterie da mille km di autonomia. Una gara, quella del range con una ricarica, sempre più serrata.

La cinese GAC lancia la sfida al Battery Day di Tesla

Il mondo dell’auto elettrica aspetta con una certa dose di curiosità di sapere che cosa dirà Elon Musk nel Tesla Battery Day fissato per il 22 settembre. Un evento in diretta streaming in cui si capirà quali sorprese ci riserva per i prossimi anni la ricerca tecnologica dell’azienda di Fremont. Ma non è che la concorrenza stia a guardare. Da ultimo i cinesi di GAC (qui la storia del marchio) hanno annunciato di avere ottenuto ottimi risultati con una nuova generazione di batterie al grafene. In una doppia ottica.

Da una parte quella di accorciare i tempi della ricarica e quindi della sosta per chi si trova in viaggio. Con le nuove celle le auto elettriche GAC sarebbero in grado di recuperare fino all’80% della carica in solo otto minuti e una ricarica completa in dieci, su auto con un range totale di circa 300 km. Ma il dato che più colpisce è la possibilità di dilatare l’autonomia con una singola carica, grazie a una densità energetica di 275 Wh per ogni chilo di celle . Questo consentirebbe di percorrere distanze di 1.000 chilometri con un “pieno” di energia.