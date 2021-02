La cinese da 10 mila euro (elettrica) fa rotta sull’Europa

La cinese da 10 mila euro fa rotta sull’Europa. La versione per l’Europa sarà adattata e distribuita da un’azienda lituana, la Dartz, con marchio proprio.

La cinese da 10 mila euro: con il bonus sarà…gratis?

L’operazione è simile a quel che fa la molisana DR con i suoi modelli. Si prende un’auto cinese e la si adatta al mercato europeo, puntando su prezzi iper-competitivi. Ma mentre le modifiche realizzate da DR sono piuttosto significative, qui gli interventi riguardano solo la necessità di adattarsi agli standard europei. Nel vecchio continente la piccola elettrica low-cost si chiamerà Dartz FreZe Nikrob e sarà basata su una citycar molto popolare in Cina, la Wuling Mini-Ev.

Nel 2020 la Wuling è stata la seconda elettrica più venduta al mondo (dopo la Tesla Model 3), nonostante sia distribuita solo sul mercato interno. La versione europea avrà 4 posti e un’autonomia di oltre 150 km. Per il prezzo si continua a parlare di 10 mila euro, il che porrebbe situazione surreali. L’attuale incentivo, con rottamazione, da noi, è proprio di 10 mila, tali da coprire tutto costo…

Si chiamerà Free Nikrob, l’importatore è lituano

Gli adattamenti per l’Europa, rispetto al modello base, dovrebbero riguardare l’aggiunta di airbag e controllo elettronico della stabilità, oltre a nuove luci diurne. La Dartz non è un’azienda completamente sconosciuta nel mondo automotive. In passato ha realizzato soprattutto adattamenti moderni di vecchi modelli russi, su ordinazione di miliardari locali.

Tra i modelli assemblati dall’azienda lituana, anche un grande Suv con sportelli e vetri a prova di proiettile denominato Prombrom Black Stallion (qui un articolo con i dettagli). Secondo quanto annunciato dal numero uno di Dartz, Leonard “Leo” Yankelovich, la FreZe Nikrob arriverà inizialmente sui mercati tedesco, norvegese e francese. Ovvero tre tra le piazze più importanti per l’auto elettrica in Europa. Poi l’Italia…