Cina, sette anni dopo/4 Le auto elettriche si comprano all’outlet

La quarta e ultima puntata del racconto del nostro “reporter per caso” in Cina, Ivone Benfatto, ci porta in un centro commerciale di Chengdu dove le auto elettriche si comprano come i capi d’abbigliamento all’outlet. E sei carmaker, uno accanto all’altro, si contendono i clienti a suon di cortesia & test drive. Qui le precedenti puntate: prima, seconda e terza.

di Ivone Benfatto

In questo articolo voglio raccontarvi una interessante esperienza vissuta durante un fine settimana di permanenza a Chengdu. Per i turisti, cinesi e non, Chengdu è conosciuta come la città dei panda, perché nei pressi della città si trova il Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding dove si possono ammirare questi splendidi animali. Ma per i cinesi, Chengdu è anche la capitale del buon cibo, in particolare della cucina piccante.

A differenza di altre città cinesi, dove dopo una certa ora tutto si spegne, Chengdu rimane viva tutta la notte, con ristoranti e bar aperti ben oltre la mezzanotte. Se vi piacciono i piatti piccanti e vi capita di visitare la Cina, vi consiglio caldamente una tappa qui. E, oltre a vistare il centro dei panda, vi suggerisco di provare i piatti tipici locali e di portarvi a casa un po’ di pepe dello Sichuan, sia nella variante rossa che verde. Hanno aromi e profumi molto particolari, completamente diversi da quelli del pepe nero o bianco a cui siamo abituati.

Quest’anno, tra l’altro, Chengdu ha ospitato per la seconda volta una tappa di Vinitaly China Roadshow. Purtroppo ero lì un paio di settimane prima dell’evento, altrimenti ci sarei andato molto volentieri.

Tutto comincia con la ricerca di un buon caffè italiano…

E ora vi racconto la parte che riguarda il mondo delle auto elettriche. Un sabato, mentre eravamo in auto, ho voluto mettere alla prova i miei colleghi cinesi: “Allora, se Chengdu è davvero la capitale della gastronomia cinese, vediamo se riuscite a trovarmi un bar dove si possa bere un vero caffè italiano!” Si sono messi subito a cercare online e, poco distante, hanno trovato un centro commerciale con un bar Lavazza, dove siamo andati a prendere un caffè.

Seduto al tavolino, attraverso le vetrine ho notato che, proprio accanto al bar, c’era un negozio di auto elettriche del marchio ZEEKR. Incuriosito, mi sono avvicinato. Potete immaginare il mio stupore: sei negozi di auto elettriche, uno dopo l’altro, tre a destra e tre a sinistra del salone centrale del centro commerciale.

La commercializzazione delle auto elettriche in Cina è qualcosa di completamente diverso da ciò a cui siamo abituati in Europa.

Cina vs Francia: approccio completamente diverso

Sono rimasto colpito dal rapporto tra i commessi e i clienti. Per fare un paragone, vi racconto alcune esperienze avute in Francia.

Quando si entra in una concessionaria francese, spesso nessuno si avvicina al cliente. Bisogna individuare il tavolo della persona incaricata dell’accoglienza, spiegare cosa si sta cercando… e poi aspettare. A volte capita che ti dicano: “Ci dispiace, il venditore per il marchio di suo interesse è impegnato” oppure, se è quasi ora di chiusura: “Ci dispiace, oggi il veditore è andato via prima”. Mi è successo anche di arrivare alle 18:00 in una concessionaria che chiudeva alle 19:00, e sentirmi chiedere di tornare un altro giorno.

I venditori sono sempre uomini e, quando finalmente uno di loro arriva, dopo dieci minuti di chiacchiere, comincia a fare domande che, a mio avviso, risultano piuttosto invadenti:

“Pensa di pagare in contanti o con finanziamento?”

“Quando ha in programma l’acquisto?”

“Ha già visto modelli dei nostri concorrenti?”

Insomma, ti studiano per capire se sei davvero un potenziale acquirente pronto a comprare un’auto entro qualche settimana, oppure solo uno che sta curiosando. Capisco che fa parte del loro lavoro, ma potrebbero farlo in modo un po’ più discreto e meno diretto.

In Cina è tutta un’altra storia

In Cina, negli showroom che ho visitato, i commessi erano tutti molto giovani, sia donne che uomini. Basta passare davanti a uno showroom, e subito qualcuno ti viene incontro e ti accoglie con il sorriso, ti invita a entrare, a salire sull’auto, a fare domande con discrezione. Tipo: “Da quanti giorni è in città?”, “Ha visitato il centro dei panda?”, “Conosce le ultime funzionalità della guida autonoma?” Io, un po’ perplesso, ho risposto: “Ma guardi, si vede che non sono cinese. Sono solo un turista, non sono qui per comprare un’auto.”

Risposta: “Non importa! Entri, guardi le nostre auto, salga a bordo. Io sono qui per mostrarle le vetture, e spero di convincerla che le auto cinesi sono le migliori.” Notate: non ha detto “la marca che rappresento”, ma proprio “le auto cinesi”. Poi ha aggiunto: “Magari, tornando nel suo paese, ci penserà. E chissà, in futuro…”

L’impressione che si riceve è che i commessi non siano lì per vendere a tutti i costi, ma presentare bene il prodotto. Anche perché l’acquisto può avvenire online, comodamente da casa.

E con tutti i marchi in esposizione vicini tra loro, uno può girare da uno showroom all’altro, come se stesse facendo shopping. Entri, guardi, provi, dici grazie e passi a quello dopo. Una situazione che mi ha ricordato i negozi di abbigliamento negli outlet.

Test drive? Pronti via

In Francia, quando chiedi un test drive, la prima domanda è: “Ha prenotato?” Se no, la risposta a volte è: “Ci dispiace, l’auto non è disponibile in questo momento. Se vuole possiamo fissare un appuntamento per un altro giorno.”

In Cina invece, quando ho chiesto se era possibile provare l’auto, mi hanno solo chiesto se avevo la patente internazionale. Alla mia risposta negativa, mi hanno detto: “Allora possiamo farle fare un giro dimostrativo di 20-30 minuti con uno dei nostri addetti. Nel parcheggio del centro commerciale abbiamo pronti, per essere provati, tutti i modelli esposti nello showroom. Quale modello desidera provare?”

Così, insieme ai miei colleghi (che hanno fatto da interpreti), abbiamo provato tre auto: XPENG P7+, ZEEKR 001 e Tesla Model Y (la nuova versione 2025). Non abbiamo fatto in tempo a provare le auto di tutti e sei i marchi presenti nel centro commerciale perché nel tardo pomeriggio dovevo prendere l’aereo per trasferirmi in un’altra città. Peccato. Se l’avessi saputo prima, avrei prenotato un volo più tardi.

Guida autonoma quasi a livello 3

Durante le prove non ho dato molta attenzione agli interni o alle finiture delle auto. Quello che mi interessava davvero era capire come funzionava la guida autonoma. Ho 67 anni, e ormai i miei tempi di reazione e resistenza alla guida non sono più quelli di quando ne avevo 20. Per me la guida autonoma sarà un’alleata che mi aiuterà a restare indipendente nei miei spostamenti ancora per un bel po’.

XPENG e ZEEKR mi sono sembrate sullo stesso livello, entrambe prossime a poter essere omologate per la guida autonoma di livello 3. Dopo aver impostato la destinazione, l’auto ha gestito tutto in autonomia: accelerazione, frenata, sorpassi, arresti e ripartenze ai semafori, cambi di corsia, svolte a destra e sinistra anche in incroci complessi, regolati da semafori, su strade a più corsie per senso di marcia.

L’unica azione richiesta al conducente consisteva nel toccare leggermente il volante con due dita (senza doverlo afferrare) ogni 10 o 20 secondi, a conferma della sua attenzione. Questo intervallo non è sempre fisso e dipende da quanto il sistema è evoluto, dalla situazione (ad esempio, guida in città o in autostrada), e dalle condizioni di traffico.

Ci hanno anche spiegato cosa accade se non si interviene: inizialmente compare un avviso visivo, seguito dopo qualche istante da un secondo segnale, più insistente e accompagnato da un allarme sonoro. In assenza di una reazione da parte del conducente, l’auto inizia a rallentare, l’Autopilot viene disattivato e, se il pedale dell’acceleratore non viene premuto, il veicolo si ferma.

Il conducente è intervenuto manualmente solo per un’inversione a U. Per il resto, la guida è avvenuta in completa autonomia lungo un percorso di circa 20 km, su strade urbane con limite di velocità di 80 km/h, dotate di spartitraffico centrale e due o tre corsie per senso di marcia. Gli incroci tra strade di analoga ampiezza (2-3 corsie per ogni direzione) erano regolati da semafori, senza la presenza di rotonde.

La Tesla che abbiamo provato, invece, era dotata solo di Autopilot Avanzato e non del Full Self Driving (FSD). Al momento del test, in Cina il FSD era autorizzato solo su alcune strade selezionate e non su quelle in cui ci trovavamo. Rispetto agli altri due sistemi, l’Autopilot Avanzato di Tesla mi è sembrato un po’ indietro: ad esempio, per cambiare corsia, l’auto proponeva la manovra ma attendeva che fosse il conducente ad attivare l’indicatore di direzione per confermarla, dopodiché la manovra veniva eseguita automaticamente. Sarebbe stato interessante aver potuto provare il FSD Tesla e fare il confronto con i sistemi di XPENG e ZEEKR.

Fiducia nel mezzo

Una cosa che mi ha colpito è stato l’atteggiamento dei conducenti.

Quello di XPENG era completamente rilassato: mani sulle gambe, piede lontano dal pedale freno, si fidava totalmente dell’auto.

Quello di ZEEKR era un po’ più prudente: mano sinistra sempre vicina al volante, pronto a intervenire. Probabilmente è solo una differenza di abitudine o fiducia personale, perché il comportamento delle auto Xpeng e Zeekr mi è sembrato modo simile.

Tesla, avendo l’Autopilot avanzato, obbligava la conducente a tenere le mani sul volante. Tuttavia, era rilassata e di tanto in tanto lasciava il volate per diversi secondi e dimostrare la sua fiducia nel mezzo.

Ecco, questo è tutto

Ringrazio tutti coloro che hanno letto i miei articoli su Vaielettrico. Spero di essere riuscito a trasmettere, almeno in parte, le emozioni e lo stupore che ho provato durante questa esperienza. Ho apprezzato molto l’interesse con cui avete seguito i miei racconti e i tanti commenti positivi ricevuti. Ho letto con attenzione anche quelli critici, che sono sempre utili per migliorare. Probabilmente passerà un po’ di tempo prima che torni in Cina… magari tra altri sette anni, come quelli trascorsi dal mio ultimo viaggio…

Chissà, magari la prossima volta proverò un volo su un eVTOL, il taxi elettrico a decollo verticale. Potrebbe essere un’altra esperienza sorprendente. Ma questa… sarà un’altra storia.

