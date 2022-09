La centrale virtuale Tesla tocca i 50 MW. E si è già “accesa” 4 volte

La centrale elettrica virtuale (VPP) di Tesla e PG&E, lanciata in California con il programma EMERGENCY Load Reduction Program (ELRP), sta crescendo rapidamente.

California in crisi: manca elettricità green

Ha raggiunto 3.500 aderenti proprietari di Powerwall, per una capacità di stoccaggio di 50 MW. E ha già effettuato 4 interventi a supporto della rete. Rete che in California sta attraversando una grave crisi, tanto che l’autorità di regolazione ha invitato i possessori di auto elettriche a non ricaricare il proprio veicolo dalle 18 alle 21, per evitare il rischio di black-out.