La cauzione sulle ricariche (30-40 euro) si può evitare?

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La cauzione sulle ricariche non si potrebbe evitare? Un lettore lamenta la trattenuta che viene effettuata ogni volta che attiva la colonnina. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Se fai diverse rabbocchi per un viaggio ti bloccano una cifra…”

“È noto che nell’utilizzo della ricarica pubblica tramite app da alcune ditte, al momento della richiesta di collegamento, viene richiesto un ‘anticipo’ per il successivo pagamento. Ne cito alcune: Enel On Your Way, Duferco, Plenitude... La cifra richiesta è tra i 30 – 40 euro. Ma succede che, per problemi vari, non si riesce a fare partire al primo tentativo la ricarica e viene richiesto un secondo anticipo… Quindi sulla propria carta di pagamento si trova bloccata la cifra di 80 euro. Che nel mio caso , ricarica effettuata domenica 22, oggi mercoledì 25 non è ancora stata sbloccata. Un mese fa avevo fatto un viaggetto un pochetto più lungo con ricariche varie in vari punti sul territorio, risultato: bloccati 150 euro… È possibile ovviare a questa situazione, soprattutto quando la ricarica viene effettuata ripetutamente sullo stesso gestore? Oppure con la restituzione immediata dell’anticipo, sull’esempio del pagamento dei distributori di benzina con il bancomat?”. Paolo Clemente

La cauzione sulle ricariche? È un antidoto per le truffe

Risposta. Viene in mente il vecchio detto: “Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno”. Nel senso che i gestori sono stati costretti a cautelarsi da chi ricarica con carte legate a conti bloccati o in rosso. O comunque non in grado di far fronte al pagamento. Non è cautela praticata solo in Italia: in Svizzera capita di vedersi bloccati 50 franchi, che equivalgono a oltre 54 euro. E anche in altri Stati europei viene praticato questo blocco sul conto, che serve a verificare che ci siano fondi per saldare l’importo della ricarica. Il problema è la restituzione dei soldi bloccati, che dovrebbe essere immediata o quasi. Come appunto nei distributori di benzina.