La carica delle cinesi accelera, BYD Han in testa

La carica delle cinesi elettriche continua, con un successo crescente in patria e le prime navi che portano auto in Europa. E di nuovo non sono modeste citycar… Le ultime novità dal Salone di Pechino, pieno di folla senza timori da Covid-19.

La carica delle cinesi: il best seller è la BYD Han

Il punto lo ha fatto la CNBC in una corrispondenza da Pechino. Spiegando che nel dopo-epidemia la domanda di berline elettriche di lusso è in grande aumento in Cina. Carpe diem…Un esempio tra tutti: in poco più di due mesi, gli ordini della “Han” della BYD hanno superato quota 40.000. Ricordiamo che nella BYD, un colosso presente anche in Italia con i suoi bus elettrici, ha investito pesantemente il miliardario americano Warren Buffett. Ovvero il finanziere noto per trasformare in oro tutti i suoi affari.

La Han è stata la star del Salone: èuna berlina di lusso con un’autonomia dichiarata di 605 km, secondo lo standard di omologazione cinese, piuttosto ottimistico. Si parla di 450-500 km reali, con prezzi che vanno da 229.800 a 279.500 yuan, pari rispettivamente a circa 28.100 e 34 mila euro. Dovrebbe arrivare in Europa nella prima metà del 2021, a un prezzo tra i 45 e i 50 mila euro, al lordo degli incentivi (altre info qui).

La carica delle cinesi / Xpeng è già in Europa con la G3

Chi invece sta già sbarcando con le sue vetture elettriche nel Vecchio Continente è la Xpeng. L’azienda è stata fondata appena sei anni fa da He Xiaopeng e ha un solido sostegno finanziario da Alibaba, il colosso cinese dell’e-commerce. Le prime 100 unità del modello G3s sono state caricate si una nave a fine settembre, destinazione Norvegia, il paradiso europeo dell’elettrico. In rete è visibile il video dell’evento (sotto): sono le prime Xpeng ad arrivare in Europa, dopo i 22 mila pezzi venduti in Cina.