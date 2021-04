La carica degli scooter elettrici 2021, da Ecooter a Niu, da Sunra a Kymco

Nonostante le difficoltà di settore, l’offerta di scooter elettrici si arricchisce nel 2021 di nuovi modelli sempre più prestazionali e tecnologici. E a buon prezzo, sfruttando l’Ecobonus. Facciamo il punto.

Il settore delle due ruote elettriche non sta certo vivendo un periodo felice. Stretto nella morsa della pandemia che ancora affligge il mondo intero, dopo un 2020 a singhiozzo, anche in questa prima parte del 2021 registra una flessione nelle vendite.

Un trend negativo – probabilmente inevitabile visto il momento storico – che colpisce in realtà parte dell’intero settore motori e sembra aver bloccato l’avanzata di quello elettrico, cresciuto certamente nei numeri negli ultimi anni ma pur sempre un settore ancora di nicchia.

Nonostante le difficoltà, tuttavia, lo scenario non è poi così nefasto. La mobilità elettrica si può ormai considerare un punto fermo nei progetti presenti e futuri di molti costruttori, dalle piccole case ai grandi brand internazionali, che ogni anno propongono nuovi modelli, sempre più avanzati. E anche il 2021 non fa eccezione.

Perciò, grazie a questa incessante spinta propositiva e ai vantaggiosi incentivi statali presenti in vari Paesi, è auspicabile che la curva delle vendite possa tornare a crescere al più presto.

Scooter elettrici, le novità in arrivo

Per chi oggi volesse passare all’elettrico, quindi, le opzioni non mancano. Tra la fine del 2020 e il primo trimestre 2021 diverse aziende hanno lanciato novità sul mercato a due ruote, specialmente nel segmento scooter, cresciuto molto in termini numerici e qualitativi. E tra “cinquantini” pensati per i giovanissimi e modelli più performanti da città, ad oggi la scelta è molto ampia.

Su cosa puntare? Vi proponiamo una carrellata di alcuni scooter elettrici accattivanti in arrivo nel 2021 sulle nostre strade

Ecooter E2, l’ultimo arrivato si fa largo

La novità appena lanciata sul mercato da Italy2Volt, importatore e distributore in esclusiva per l’Italia di scooter elettrici, è Ecooter E2. Si presenta con tutte le caratteristiche per farsi piacere, specie dai più giovani. Due versioni, il “cinquantino” E2 City e il più prestazionale E2 Sport, dal design compatto e dalle qualità propulsive di prima fascia. Autonomia dichiarata che si aggira tra i 75 e gli 80 km a seconda del modello, con la possibilità di una batteria estraibile aggiuntiva (20 Ah/1,3 kWh) che ne accresce la durata di altri 40 km.

Non mancano i dettagli smart e tecnologici, come il porta cellulare con presa USB, il cruise control, l’antifurto e una chiave intelligente che permette di accendere lo scooter e di eseguire un completo check del mezzo.

Cinque le varianti colore e prezzi che partono da 3.390 euro per la versione E2 City (€ 2.279 con incentivo 40% e rottamazione di un vecchio modello) e 4.050 euro per quella E2 Sport (€ 2.722 con incentivo e rottamazione).

Wayel W3, un classico simil 125 cc

Design “classico” e una potenza da 125 tradizionale per il nuovo modello Wayel del gruppo bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici). Il “fratello maggiore” che va ad affiancare i due cinquantini elettrici W1 e W2 già presenti in gamma ha un motore Bosch da 4 kW, velocità limitata a 75 km/h e doppie batterie da 3,9 kWh, per autonomie dichiarate fino a 100 km.

Belli i dettagli, come la sella in ecopelle, e la colorazione titanio. Il prezzo è di 4.750 euro (3.193 con incentivo e rottamazione).

NIU MQi GT, anche il leader si rinnova

Forte di una posizione da leader di mercato negli scooter elettrici, NIU presenta nel 2021 un ulteriore sviluppo della fortunata serie M. Il modello di punta della gamma ha un nuovo telaio più robusto e un design leggermente rivisto.

Il motore da 3000 W offre come sempre un’ottima accelerazione. Due le varianti disponibili: ciclomotore con velocità massima di 45 km/h o motociclo da 70 km/h.

Sempre di prima fascia le dotazioni tecniche e tecnologiche, come le batterie removibili, il recupero dell’energia, l’antifurto e la connettività intelligente. Il prezzo di 3.399 euro si riduce a 2.015 grazie all’Ecobonus con rottamazione.

Super Soco CUmini, piccolo anche nel prezzo

Leggerezza e compattezza sono le armi che sfodera il neonato modello Super Soco, piccolo ciclomotore elettrico studiato ad hoc per i brevi spostamenti cittadini, senza velleità prestazionali. Tra gli scooter elettrici 2021 è anche quello meno costoso.

Dotato di motore da 600W nella ruota posteriore, che spinge fino a 45 km/h, il CUmini ha un pacco batteria leggero ed estraibile e garantisce un’autonomia di 60/70 km. Di serie la tecnologia LED e il display LCD.

Come esige la modernità, inoltre, può connettersi al proprio smartphone: con la Super Soco App (optional), infatti, si tengono sotto controllo i dati del veicolo anche a distanza e si può avviare lo scooter in modalità keyless.

Prezzo a partire da 1.899 euro.

Con Robo-S, Sunra fa le cose in grande

I cinesi di Sunra – tra i massimi esportatori al mondo di veicoli elettrici – hanno fatto le cose in grande lanciando questo performante e tecnologico scooter.

Potente e innovativo, il Robo-S offre ottime prestazioni alla guida, destreggiandosi nei panni di ciclomotore come di scooterone con un semplice clic sul pulsante del manubrio. Si raggiungono velocità di 90 km/h senza batter ciglio, mantenendo grande dinamicità alla guida (CLICCA QUI PER LA NOSTRA PROVA SU STRADA ).

Peculiarità sono le due batterie indipendenti situate sotto il poggiapiedi e l’avanzato apporto tecnologico, con tanto di speciale tasto Touch ID sul display centrale che, riconoscendo l’impronta del proprietario, accende il motore.

Tanta qualità ad un prezzo decisamente allettante: con l’Ecobonus a -40% il Sunra Robo-S costa meno di 3000 euro.

Kymco F9, il più innovativo degli scooter elettrici 2021

Lo scooter elettrico con il cambio. La novità assoluta arriva direttamente da Taiwan, con il suo carico di innovazione e le sue linee spigolose, tipiche della casa. Un modello elettrico urban “aggressivo”, il primo targato Kymco, che si discosta molto dalla concorrenza in fatto di design e che ha nella trasmissione (propulsore Brushless abbinato al cambio automatico a due rapporti) una new entry assoluta a livello mondiale, per gestire meglio erogazione e consumi.

Ottime le prestazioni dichiarate: velocità massima di 110 km/h, con accelerazione 0-50 in soli 3 secondi. Le batterie agli ioni di litio, integrate nel telaio, si ricaricano in sole 2 ore e promettono un’autonomia di 120 km.

Presentato lo scorso novembre, Kymco F9 è in arrivo in Europa con il suo bel carico di aspettative, ad un prezzo non ancora rivelato ma che non si scosterà troppo dalle medie del mercato.

SEAT MÓ eScooter 125, by Silence

Nato in collaborazione con Silence, il primo modello elettrico della casa spagnola inaugura il segmento degli scooter a zero emissioni marcati Seat Mò, nuovo marchio dedicato alla mobilità urbana.

Dal design accattivante, l’e-scooter spagnolo intende garantire prestazioni da tradizionale 125. Spinto da un motore da 9 kW, raggiunge una velocità massima di 95 km/h. Ha un pacco batterie facilmente ricaricabile e trasportabile, in grado di garantire un’autonomia dichiarata fino a 137 km.

Tre le modalità di guida: Eco, City e Sport, che si adattano a diverse situazioni. In linea con i tempi, il Seat Mò eScooter 125 è sempre connesso allo smartphone, che diventa una chiave digitale condivisibile all’occorrenza.

Già disponibile in Italia, a listino costa 6.750 euro.