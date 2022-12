La Cafasso Family vince il concorso La Vita Elettrica

La Cafasso Family vince il nostro concorso “La vita Elettrica”. Al 2° posto il video di Cristian Lamera, al 3° quello di Alessio Troiano. I premi: ricariche Enel X Way rispettivamente per 1.500, 1.000 e 500 euro. Ma vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo inviando i loro filmati. Tutti sono visibili sul nostro canale YouTube. Un bellissimo spaccato dell’uso reale che gli italiani fanno dei veicoli elettrici. Dai monoruota alle e-bike, fino alle auto più potenti.

La Cafasso Family vince…/ 1° – Un bel racconto corale

Non è stata una scelta facile, ma alla fine il video inviato da Corrado Cafasso e della sua famiglia, di Latina, ha convinto la giuria. La voce narrante è la figlioletta di 8 anni, la cui vita è stata tutta contrassegnata da auto elettriche, dato che la prima Renault Zoe è stata acquistata nel 2013. Ovvero: un anno prima che nascesse. C’è il racconto dei primi viaggi, un po’ avventurosi per la ricarica, fino a Perugia, Firenze, Bologna. E poi in un’altra occasione a Monza, dove la Cafasso Family ha vinto anche un premio di Class Onlus. Insomma, un racconto breve, due minuti e 50, che rende bene l’idea di quanto l’elettrico sia il presente e soprattutto il futuro.

2° / Una settimana elettrica a bordo di una VW ID.3

Zero chiacchiere e molti consigli pratici in questo video di Cristian e Barbara, con quest’ultima protagonista nel video che si classifica al 2° posto. A bordo di una Volkswagen ID.3, viene mostrata la vita quotidiana in elettrico: quando e dove è meglio ricaricare, per esempio. E anche quando affrettarsi a liberare la colonnina per lasciare spazio ad altri automobilisti elettrici. Con uno sguardo anche ai viaggi in autostrada, nel comfort e nel silenzio più assoluti, e la possibilità oggi di trovare finalmente le ricariche nelle stazioni di servizio. Titolo del video: “Una settimana elettrica”, durata 3,32″.

3° / Alessio da Pescara: fotovoltaico+Corsa-e+…

“Una giornata elettrizzante” è invece il titolo del video 3° classificato, firmato da Alessio, un lettore di Pescara. È il racconto di come gli spostamenti di famiglia avvengono tutti con mezzi a batterie. Dal monopattino acquistato nel 2020 (“L’ho pagato 580 euro, grazie al bonus mobilità“) all’Opel Corsa-e comprata lo stesso anno a 22.700 euro, bonus e sconti compresi. A monte di tutto c’è un impianto fotovoltaico in grado di assicurare 4.300 kWh di produzione annua. Un auto-consumo grazie al quale Alessio ha speso finora 165 euro per fare 33 mila km. In famiglia c’è anche un’auto termica (“Avevo ancora qualche timore…“), che però viene usata pochissimo. E c’è anche tempo, in coda, per sentire la voce del piccolo di famiglia, Federico, che ci spiega che l’elettrica non fa rumore, l’auto a benzina fa brum brum. Durata video: 7,56″.

La Cafasso Family vince, ma un grande grazie a tutti!