La caccia al tesoro delle colonnine funzionanti

La caccia al tesoro alla ricerca di una colonnina che funzioni. Così Paolo, un lettore, descrive desolato la situazioni della sua città, Pisa. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati via mail a info@vaielettrico.it

La caccia al tesoro: “A Pisa interi quartieri con ricariche fuori uso”

“H o acquistato la mia Twingo Elettrica nel novembre dello scorso anno. Lo scenario era molto diverso da quello di oggi. Era stato approvato dal governo Draghi il DPCM del 4 agosto 2022, che prevede l’agevolazione per acquisto e installazione delle colonnine di ricarica domestiche. E Pisa aveva una rete di colonnine di ricarica pubbliche veramente capillare ed efficiente. Lo scenario è cambiato: Oggi a Pisa sud interi quartieri sono sprovvisti di colonnine funzionanti (vedasi immagine dall’app di Enel X). Interpellato il servizio clienti, Enel X risponde che la manutenzione rientra in un pacchetto di interventi ancora da effettuare. Non si capisce chi debba finanziare/autorizzare questo pacchetto e quali siano i tempi di realizzazione “ .

“Vaghiamo per la nostra città alla ricerca di una stazione che funzioni, possibile?”

“ Il bonus colonnine elettriche è stato elargito solo agli interventi completati nel 2022. Non si sa nulla dei fondi messi a disposizione per gli interventi del 2023. Enel X, per esempio, ha congelato tutti gli ordini sulla realizzazione delle colonnine domestiche fino a gennaio 2024, in attesa di chiarimenti dal MIMIT. Può Vaielettrico interessarsi per capire qualcosa di più a riguardo della manutenzione della rete e del finanziamento delle colonnine per i privati? Ve ne sarei grato. Nel frattempo noi volenterosi proprietari di auto elettriche ci ritroviamo a vagare per la città alla ricerca delle poche colonnine funzionanti e disponibili. Quando qualcuno mi domanda cosa ne penso dell’acquisto di un’auto elettrica, rispondo di lasciare perdere e di aspettare tempi migliori. Un cordiale saluto “. Paolo Pagano

Una Smart del progetto e-mobility Italy.Risposta. Lo ripetiamo fino alla noia: in Italia non mancano le colonnine , sono già sufficienti per il modesto parco di auto elettriche in circolazione. È che troppo spesso non funzionano e sembrano abbandonate a sé stesse, come se ai gestori premesse solo di piantare un certo numero di bandierine di cui vantarsi. Salvo disinteressarsi di offrire un reale servizio al cliente. La cosa è ancora più avvilente in una città come Pisa, la prima a saltare sul treno della mobilità elettrica con il progetto e-mobility Italy lanciato da Smart e Enel nel lontano 2010. Quanto al bonus colonnine, stiamo seguendo la vicenda in contatto col ministero e con le principali società di ricarica. E vi terremo informati di ogni sviluppo.