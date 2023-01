La BYD Seagull, più economica della Spring

La BYD Seagull, ecco l’elettrica (cinese) che si annuncia più economica della Dacia Spring, che oggi è il modello entry-level sul mercato. Ecco le immagini.

La BYD Seagull, citycar lunga 15 cm in più della 500e

A dicembre avevamo pubblicato le prime foto-spia , ora ci sono le immagini ufficiali di quella che si annuncia come la sfidante della piccola Dacia. Che peraltro, pur appartenendo al gruppo Renault, è prodotta anch’essa in Cina. Il design presenta linee molto dritte e spigoli ben marcati, secondo uno stile geometrico che sembra contraddistinguere molto modelli cinesi, tra cui la MG4. Un sito spagnolo parla addirittura di look tagliente, ma l’effetto è tutt’altro che sgradevole, per una citycar lunga 378 cm, 15 cm in più della 500 elettrica. Le altre misure sono: 1.715 cm di larghezza, 154 cm di altezza e 250 di passo. Con un motore non particolarmente performante, 55 kW di potenza (75 CV) e un’autonomia di 301 km secondo lo standard cinese CLTC (si parla di 250 km secondo lo standard WLTP in uso da noi).

In Cina i prezzi vanno da 8.100 a 11 mila euro

Secondo voci non confermate, su questo modello la BYD monterebbe una batteria al sodio. Il costruttore cinese le definisce “più sostenibili, sicure e non meno performanti, oltre che più economiche” rispetto alle attuali al litio in uso un po’ da tutti i costruttori. Tenetevi forte quando si parla di prezzi, anche se ci riferiamo al mercato cinese e al momento non si sa quando la Seagull (che vuol dire Gabbiano) arriverà da noi. La versione più economica costerà in valuta cinese l’equivalente di 8.100 euro. Probabile che in Europa venga esportata la versione più potente e con autonomia più estesa, fino a 400 km CLTC, che in Cina costa l’equivalente di 11 mila euro. Ma il prezzo si annuncia comunque super-competitivo, anche considerando le nostre tasse e spese varie. E qui non stiamo parlando di un marchio qualunque, ma di un colosso come BYD, che sta allestendo anche in Europa una rete commerciale capillare.