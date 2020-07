La BYD Han EV, rivale del Model S a 45 mila euro

La BYD Han EV arriverà presto in Europa con un prezzo d’attacco di 45 mila euro. Molto competitivo per un’auto che vuole far concorrenza alla Tesla Model S.

LA BYD Han EV avrà le nuove batterie ultra-piatte

La BYD è uno dei colossi cinesi dell’automobile e da tempo medita di vendere anche le sue auto anche in Europa, dove ha già una presenza consolidata con i bus elettrici. Ora è trapelato che i primi due modelli ad essere venduti saranno un Suv, il Tang, e un’auto di taglio sportivo, la Han EV, una sorta di Tesla Model S low-cost. Ma mentre il Tang inizialmente sarà venduto solo sul mercato norvegese, la BYD Han Ev sarò venduta in tutta Europa. E, a dispetto del prezzo, non sarà certo una vettura povera di tecnologia.

Avrà le rivoluzionarie batterie ultra-piatte Blade (guarda l’articolo) e il sistema di assistenza alla guida DiPilot , in grado di dialogare con il 5G di Huawei. Le batterie Blade in particolare sono progettata in modo da disporre le celle in una confezione piatta e sottile, anzichè nel tradizionale pacchetto a scatola. Questo consente di ridurre del 50% lo spazio occupato e di essere molto più sicure di quelle tradizionali.

Versione d’attacco con batterie da 65 kWh

La BYD Han EV sarà disponibile in due versioni. Quella più economica, da 45 mila euro, avrà una batteria da 65 kWh, con un’autonomia dichiarata di 506 km. La rilevazione è però effettuata con il vecchio sistema NEDC, per cui si può parlare di circa 350 km reali su strada. Motore da 163 kW di potenza.(219 CV). La versione top di gamma, che dovrebbe costare 55 mila euro, avrà invece una batteria da 77 kWh, con autonomia NEDC 605 km (oltre 450 km reali). E avrà trazione integrale con doppio motore, affiancando una seconda unità da 200 kW (268 CV).

Ci sarà poi anche una versione ibrida plug-in della stessa vettura, con autonomia dichiarata in elettrico di 81 km. A dispetto del prezzo, anche gli interni saranno tutt’altro che spartani. Con l’utilizzo di pannelli in legno massello, sedili in pelle Napa premium, finiture in alluminio e altri materiali di pregio. Al centro del cruscotto uno schermo per tablet rotante Ultra HD da 15,6 pollici.