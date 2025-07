La Byd Dolphin che fine ha fatto? Lo chiede Cesare, un lettore: “Doveva essere un modello di punta nelle elettriche medie e invece…”.

“Vi scrivo per chiedere cortesemente che fine ha fatto la BYD Dolphin. presentata come modello di punta delle auto elettriche medie, non risulta da molto tempo nella Top 10 delle auto elettriche più vendute. È scomparsa dai radar? Come mai, che cos’è successo? Grazie e buona giornata“. Cesare Agnello

É solo l’effetto-dazi, che spinge i produttori cinesi sulle ibride…

Risposta. Come tutte le auto cinesi, anche la Dolphin risente dell’effetto-dazi. Nella prima dell’anno in Italia se ne sono vendute un centinaio al mese, per le precisione 676. Fruttando al modello BYD non più del 19* posto tra le auto elettriche più vendute in Italia. Un flop? No, è solo la spia di quanto stanno facendo BYD e gli altri marchi cinesi, spingendo più sull’ibrido che sull’elettrico, azzoppato dai dazi. Senza accusare minimamente il colpo, tanto che BYD nel primo semestre ha fatto un nuovo record di immatricolazioni, sia in Italia che in Europa. Chi ha provato la Doplhin (poi affiancata dalla più piccola Doplphin Surf) l’ha giudicata un’auto molto interessante, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. . Qui sopra abbiamo riprodotto il Video-Test che facemmo un anno fa percorrendo 400 km di autostrada. In Italia, BYD Dolphin è proposta in due versioni: Comfort e Design, entrambe con lo stesso powertrain composto da un motore elettrico da 150 kW/204 CV e 310 Nm di coppia. Velocità massima 160 km/h , accelerazione da 0 a 100 km/h in 7″. Ad alimentare l’auto una batteria (Blade Battery) con celle LFP (litio-ferro-fosfato), dalla capacità di 60,4 kWh. Batteria di ultima generazione molto resistente, che poggia su un’esperienza trentennale di BYD in questo campo.