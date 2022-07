La bufala: serviranno centinaia di ricariche in ogni stazione…

La bufala questa volta compare su un giornale serio come Avvenire. Firmata da un collega che immagina scenari apocalittici sulla ricarica in autostrada.

La bufala: bivacchi in attesa che le colonnine si liberino, “rischio colera”

Non sfugge nulla ai nostri lettori. In questo caso è Alberto, che ringraziamo, a segnalarci uno spassoso articolo firmato da Mariano Da Ronch. Già il titolo fa capire quale terribile futuro ci aspetti: “In autostrada. Quell’incubo elettrico in coda: ma come faremo domani?“. Ecco dunque l’apocalisse immaginata da Avvenire: “Quante colonnine si dovranno mettere a disposizione in ogni area di servizio negli week-end tra giugno e settembre sulle principali direttrici delle vacanze?“. I punti critici censiti da De Ronch sono tanti. Ovvero: Adriatica, Milano-Genova e diramazioni Levante e Ponente, AutoSole, Salerno-Reggio, AutoBrennero, Serenissima e Venezia-Trieste “e tutte le altre”. Basteranno le installazioni attuali? Certo che no, sentenzia Da Ronch: “Le due o tre striminzite da 20 kiloWatt che spesso non funzionano? Macché: almeno un centinaio per area. E tutte fast, se non vogliamo che questi luoghi si trasformino in bivacchi e accampamenti fuori controllo, dove scoppierebbe, con il caldo, anche il colera“.

Un quadro apocalittico: mancherà anche l’energia…

Ma non è solo una questione di disponibilità delle colonnine. È che mancherà proprio l’energia per alimentarle, dice Da Ronch: “A parte il costo e il tempo di impianto, l’energia necessaria da mettere a disposizione delle calate degli unni, da dove la prendiamo? Centrali a carbone? Non se ne parla; a gas? Facciamo finta di non aver capito. Nucleare: mi ripete la domanda? Rinnovabili? Sarebbe bello, ma dovremmo tappezzare le campagne nei dintorni delle stazioni di servizio di pannelli fotovoltaici, evitando se possibile i forconi dei contadini“. Tutti sanno, ma non De Ronch, che non è vero che in autostrada ci sono solo colonnine AC. Ce ne sono ben più potenti sull’AutoBrennero, sulla rete servita da Aspi, con le Free to X addirittura da 300 kW, e sui tratti degli altri concessionari. Ed è notorio che l’autonomia delle auto aumenta anno dopo anno come la velocità di ricarica, e presto non serviranno tutte queste fermate. Ma pur di dare addosso all’auto elettrica se ne inventano di ogni. Il colera, poi…