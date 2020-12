La Bosch dopo la Toyota: il partito anti-elettrico si compatta, in difesa a favore del motore a combustione interna. E contro le politiche dell’Unione Europea.

È stato Franz Fehrenbach in persona, presidente del consiglio di sorveglianza del principale fornitore al mondo di tecnologia auto, a scendere in campo. Lo ha fatto in un colloquio alla Stuttgarter Nachrichten. Premessa: queste interviste non sono mai casuali , come quelle che si fanno a un calciatore all’uscita dagli spogliatoi o a un politico fuori dalla Camera. Sono programmate con cura, per dare un segnale forte. E non è un caso che l’uscita di Fehrenbach sia arrivata a pochi giorni da quella di un altro pezzo da novanta dell’automotive, il “signor Toyota” Akio Toyoda . L’accusa del capo supremo della Bosch è che la UE stia scegliendo politiche che comportano una “preferenza non adeguatamente giustificata” per le macchine ad alimentazione 100% elettrica. Tutto questo “a svantaggio del motore a combustione interna” e, soprattutto, “a detrimento del clima”. Le accuse sono sempre le stesse e fanno sorgere domande del tipo: ma dove vive herr Ferhrenbach?

La prima, la solita, nasce dal ricordare che “le vetture elettriche non sono climaticamente neutrali”, e che quindi. Concetto che, per la verità, nessuno sostiene. Tanto che i più importanti produttori tedeschi (e grandi clienti di Bosch), comeil bilancio delle emissioni dell’elettrico nell’intero ciclo di vita.Segnalando che, comunque, le emissioni complessive delle auto a batterie sono inferiori a quelle di quasi modello a combustione interna. E che comunque si sta lavorando, con successo, per migliorare ancora questo bilancio finale. Da un colosso tecnologico come la Bosch ti aspetterestiE invece no: il presidente punta il dito “il legislatore nasconde il bilancio energetico necessario per generare la corrente”. Rimarcando che la produzione delle, oltre che di materie prime, necessità di grandi quantità di energia, spesso generata in paesi dove le fonti sono tutt’altro che eco-friendly.

Ma questa volta il fronte automotive è diviso: la VW…

Non sappiamo dove risieda il signor Fehrenbach., ormai l’unico Paese europeo a dipendere quasi esclusivamente dal carbone. Visto il lavoro che fa, dovrebbe sapere che che l’incidenza delle rinnovabili aumenta anno dopo anno,Ma l’accusa più forte all’Unione Europea è sull’eccessiva fretta che avrebbe nell’imporre via via limiti sulle emissioni che, di fatto, spianerebbero la via all’elettrico. E qui devo inserire un piccolo ricordo personale.Questo atteggiamento è lo stesso che l’industria dell’auto ha avuto quando la UE, a suo tempo, decise i tempi di introduzioneAll’epoca dirigevo Quattroruote e in occasione delvenivo invitato a incontri ristretti con alcuni colleghi europei in cui i vertici delle Case auto lamentavano…indovinate un po’? L’eccessiva fretta della UE nel passare, per esempio,Un salto che, a detta dei top manager, avrebbe richiesto investimenti tali da rovinare l’industria. E da causare la perdita di milioni di posti di lavoro.

In realtà, col senno di poi, quella tempistica così puntuale ha salvato l’industria europea. L’ha costretta a uno sforzo tecnologico enorme, che l’ha mantenuta all’avanguardia nella competizione mondiale. Mentre i colossi americani, assopiti da una normativa troppo protettiva e distratta sull’efficienza dei motori, cadevano uno dopo l’altro. Ricordate che il presidente Obama fu addirittura costretto a regalare Chrysler-Jeep alla Fiat, pur di salvarla? Oggi quel copione, in Europa, sembra ripetersi. Con una differenza sostanziale: il fronte dell’automotive non è così compatto come un tempo, perché un colosso come Volkswagen spinge sulla UE perché vada ancora più veloce. E a complicare le cose c’è anche la questione dell’idrogeno, che crea ulteriore divisioni nell’industria tedesca. BMW e Mercedes ci credono, il numero uno VW, Herbert Diess, parla di un’assurdità dal punto di vista tecnico. Andiamo verso tempi di contrasti aspri, in cui convinzioni e interessi si mescoleranno in modo non facile da decifrare. Ma con un obiettivo chiaro: condizionare le decisioni di Bruxelles sulle normative.

