La BMW punzecchia la VW sulle ricariche Ionity

La BMW punzecchia la Volkswagen sulle ricariche Ionity, il network europeo di cui entrambe le Case tedesche sono socie. Cosa c’è dietro al botta e risposta?

La BMW punzecchia dopo l’attacco del numero uno Herbert Diess

Era stato il numero uno del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess, ad aprire le ostilità. Con un post pubblicato a inizio agosto durante un viaggio in Italia (qui), aveva criticato duramente il funzionamento della stazione Ionity del Brennero: “Troppo pochi punti di ricarica! Solo quattro… E nonostante le critiche dello scorso anno: niente toilette, niente caffè…Tutt’altro che un’esperienza di ricarica premium, Ionity!”. Un attacco sorprendente, visto che il Gruppo VW è tra i principali soci di Ionity, anche se corrono voci di un possibile disimpegno del colosso di Wolfsburg. In BMW non l’hanno presa bene, anche perché è dal gruppo di Monaco che viene il n.1 di Ionity, Michael Hajesch. E hanno affidato una piccata replica a un vice-president, il capo della Comunicazione per Europa e Cina, Alexander Bilgeri. Il quale a sua volta ha riferito su Linkedin di un suo viaggio in Italia, al Lago di Como. Con tutt’altra esperienza rispetto a quella raccontata da Diess.

Al centro dello scontro due viaggi in Italia, con esiti contrastanti

“Primo viaggio su lunghe distanze con la Bmw iX xdrive 40 da Monaco a Como insieme a mia moglie e al mio figlio più piccolo“, ha scritto su Linkedin il manager BMW. “Sì, è un modo diverso di viaggiare rispetto a un’auto a motore a combustione. Sì, devi pianificare il tuo tour in modo diverso a causa della ricarica. Ma siamo arrivati più rilassati, abbiamo visitato luoghi che non avremmo mai visto e la guida è assolutamente fresca e divertente. La ricarica non è mai stata un problema, Herbert Diess – devi solo andare a caricare dove non tutti vanno. E grazie a una pianificazione intelligente del percorso, l’iX ti mostra dove le stazioni di ricarica sono pronte per l’uso. Grazie Ionity, grazie Hajesch”. Uno a uno e palla al centro? No, perché Diess ha affidato a un suo collaboratore, Florian Siegel, una sferzante contro-replica: “Quindi stai dicendo che le BMW si fanno carico dell’infrastruttura di ricarica, caricano la tua auto dove non tutti stanno andando? La mia idea di premium è diversa, soprattutto se vogliamo assicurarci che la mobilità elettrica abbia successo“.