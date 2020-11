La BMW iX tra un anno con 600 km di autonomia

La BMW iX arriverà tra un anno con 600 km di autonomia. È stata svelata durante l’evento digitale #NextGEN: sarà un grande Suv da 4,9 m. di lunghezza.

La BMW iX: da 0 a 100 in meno di 5 secondi

Dopo essere stato un pioniere nell’elettrico con la i3, il Gruppo BMW si era preso una lunga pausa di riflessione. prima la iX3, ormai in arrivo , e poi questo secondo modello per ora denominato appunto iX. Con l’ambizione di fare concorrenza ai grandi Suv e crossover di Tesla, Audi e Mercedes già sul mercato, alzando ancora l’asticella di prestazioni e autonomia. Ora sta recuperando il tempo perduto e lancerà, e poi questo secondo modello per ora denominato appunto iX. Con l’ambizione digià sul mercato, alzando ancora l’asticella di prestazioni e autonomia.

Le dimensioni sono grosso modo quelle della X5 (2 metri la larghezza), ma l’altezza è quella della X6 (1,8 m.) per migliorare la penetrazione aerodinamica. Gli interni sono ovviamente disegnati con un’impronta degna dell’era digitale. C on uno spazio ricurvo che integra il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e lo schermo di infotainment (14,9 pollici) compatibile con il 5G. Le prestazioni non deludono le attese: potenza massima di 500 cavalli (370 kW) e accelerazione 0-100 km/h in meno di 5 secondi. Con trazione integrale.

Batteria oltre i 100 kWh, ricarica fino a 200 kW