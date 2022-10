La BMW in difesa dei clienti meno abbienti, che un’elettrica non se la possono permettere: Sandro ci chiede delle dichiarazioni della Casa di Monaco, per bocca del n.1 Oliver Zipse. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La BMW in difesa di chi un’auto elettrica non se la potrà permettere: ha ragione?

“Caro Tedeschini, seguo con interesse e curiosità il vostro sito, anche se l’elettrico ancora non mi convince del tutto. Devo dire che date spazio anche alle voci critiche e proprio per questo mi ha stupito non leggere le dichiarazioni rese dal presidente della BMW. Ovvero che un futuro fatto solo di auto elettriche rischia di tagliare fuori grandi fette della popolazione, che una macchina non se le potranno più permettere. Voi stesse avete scritto che, contrariamente a quanto si sperava, i prezzi non scenderanno neppure nei prossimi anni. E pensare che un impiegato da 1.500 euro al mese possa comprarsi un’auto che ne costa 30-40 mila è effettivamente complicato? Che cosa ne pensa? Grazie in anticipo per la risposta“. Sandro Mora.

La BMW in difesa…/ Contro la Ue accanto a Stellantis e Toyota

Risponde Mauro Tedeschini. Non è la prima volta che la BMW si dice scettica sulla cancellazione delle auto tradizionali. E, a differenza di competitor come la Mercedes, non ha mai fissato date per l’abbandono dei motori a benzina e gasolio. Criticando aspramente la decisione della UE di programmare questa transizione al 2035. In effetti Zipse in settimana è tornato sull’argomento e questa volta ha usato l’arma della possibile esclusione di ampie fette di popolazione dalla possibilità di avere un’auto. È un po’ curioso che il tema venga posto dal capo di una marca che ha in catalogo auto che partono da circa 30 mila euro di prezzo. Ma il tema è serio e non vogliamo certo cavarcela con una battuta. Noi siamo convinti che, grazie anche al fuoco di sbarramento di grandi costruttori come Toyota e Stellantis, la data del 2035 verrà rivista. È stata fissata a suo tempo dalla UE nella convinzione che il mondo vada verso l’elettrico e chi i costruttori andassero stimolati a crederci e investirci. Per fare auto più sostenibili e tenere il passo della concorrenza mondiale.

Non possono essere le Case a dettare l’agenda alla UE

Al momento le cose non stanno andando come sperato. Al Salone di Parigi è stato il n.1 della Renault, Luca De Meo, a dire che i prezzi delle elettriche non solo non scendono. Aumentano a causa dell’impennata dei costi nei componenti per le batterie. Vedremo che cosa succederà di qui al 2026, quando la UE farà un primo esame della tempistica di uscita dalle motorizzazioni “calde”. Noi speriamo che lo faccia su elementi oggettivi, tra cui sicuramente l’argomento del prezzo e l’accessibilità dell’auto da parte di tutte le classi sociali. Ma non possono certo essere le Case auto a dettare l’agenda in una decisione così importante. Fosse per le lobby del settore saremmo ancora alle Euro 0, vista la durezza con cui ci si è opposti a ogni inasprimento nei limiti delle emissioni. Eppure è stata proprio questa road-map a costringere l’industria europea a un impegno in ricerca e investimenti che le hanno dato ancora più competitività sui mercati mondiali.