La benzina sfonda quota 1,7: il pieno costa una fortuna

La benzina sfonda quota 1,70 euro al litro. Il pieno ora costa una fortuna: da inizio anno per un serbatoio da 50 litri è aumentato di 13,58 euro

La benzina a 1,713, in una settimana il pieno rincarato di altri 1,31 euro

È quanto emerge dalla rilevazione settimanale del Ministero della transizione ecologica: la verde è attestata a 1,713 euro (2,6 centesimi in più rispetto alla scorsa settimana). Il diesel parallelamente è salito a 1,567 euro al litro rispetto agli 1,537 euro del precedente monitoraggio. Mentre il GPL è lievitato a 0,783 euro da 0,717 euro ed il gasolio per il riscaldamento a 1,375 euro da 1,356 euro. La benzina segna così un incremento settimanale di 1 euro e 31 cent per un pieno da 50 litri. Un nuovo record dal 13 ottobre 2014, quando svettò a 1,718 euro al litro. Il gasolio eguaglia il valore massimo del 22 ottobre 2018, mentre per il GPL bisogna tornare addirittura al 10 marzo 2014 per trovare un valore più alto. L’aumento percentuale a un anno è del 32,3%.

Come il metano: è una spirale senza fine

Gli aumenti dei carburanti sono accompagnati da analoghe impennate anche nei prezzi del metano per autotrazione (guarda l’articolo). Na è chiaro che i rincari di benzina e gasolio colpiscono una platea ben più ampia di automobilisti. Dall’inizio dell’anno, un pieno da 50 litri è aumentato di 13 euro e 58 cent per la benzina e di 12 euro e 40 cent per il gasolio. “Un balzo che equivale, su base annua, a una stangata pari a 389 euro all’anno per la benzina e a 367 euro per il gasolio” commenta l‘Unione nazionale consumatori, “Aumenti settimanali da primato. Un autunno caldo sul fronte dei prezzi dei carburanti, che sollecitano il Governo ad intervenire immediatamente riducendo le accise”. E l’elettrico? Per ora i prezzi alla colonnina sono fermi, ma la situazione su tutto il mercato dell’energia è in grande movimento.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al canale YouTube—