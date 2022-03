La batteria va caricata al 100% per proteggerla? Quando?

La batteria va caricata al 100% per proteggerla? Una volta al mese basta? Lo chiede Simone, un lettore che ha da poco acquistato una Kia e-Niro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

La batteria va caricata al 100%? Una volta al mese con la mia Kia è sufficiente?

“Ho da 2 mesi una Kia e-Niro 64kwh e sono contento della scelta, fatta dopo 2 anni di valutazioni e ricerche sulla mobilità elettrica. Ho scelto la Kia (dopo aver valutato anche Volkswagen Id.3 e Hyundai Kona) per una questione estetica, soprattutto per gli interni e per lo spazio. E ovviamente per il prezzo. L’utilizzo che avevo ipotizzato si è rivelato tale. Ossia cariche a casa in box a circa 1,8 kW all’ora (8 ampere) per circa 10 ore o più, più o meno un giorno a settimana salvo viaggio lungo. Carico a quella potenza perché ancora nn sono passato a 6 kW di contratto ma comunque per me è più che sufficiente, almeno fino all’estate. La domanda è: ho letto su un forum della e-Niro che bisognerebbe fare una carica al 100% ogni mese per il bilanciamento delle celle della batteria. Io non l’ho mai fatto, anche perché a casa ovviamente non è possibile. E non ho ancora acquistato un cavo per le colonnine, che al momento non dovrebbe servirmi. Questa cosa è vera o posso continuare con le normali cariche?“. Simone Beggiato.

Come comportarsi con il “pieno” delle celle

Risposta. A noi non risulta al momento che ci siano Case auto che prescrivano una carica al 100% al mese. Mentre ci risulta che un po’ tutte le Case (ma soprattutto Volkswagen) non si stanchino di ripetere che nelle auto elettriche il “pieno” dev’essere un’eccezione e non la regola. Quindi: ricarica al 100% solo se dobbiamo affrontare viaggi lunghi ed evitare che le celle restino con questo stato di carica a lungo. Per intenderci: ricarico la sera per poi partire la mattina. Così come le batterie al litio non gradiscono di scendere a carica zero: più il livello residuo si avvicina a questa soglia e maggiore sarà lo sforzo necessario a ricaricarle. L’ideale è collegarle alla presa quando sono al 20% e interrompere la ricarica all’80%, mantenendo un “equilibrio” chimico interno tale da evitare danneggiamenti. Altro consiglio: non lasciare l’auto ferma troppo a lungo. Se però c’è questa necessità, è consigliabile che la carica residua rimanga compresa sempre tra il 20% e l’80%, ancor meglio tra il 50 e il 75%.

