La batteria più grande mai vista, parola di Matteo

La batteria più grande mai vista, a supporto dell’idroelettrico. Ce la racconta l’amico Youtuber Matteo Valenza, salito in Valtellina, nella diga di Val Grosina.

La batteria più grande in una diga strategica

Matteo si trova all’interno di un’enorme batteria, “la più grande che abbia mai visto, 6 GWH!“ dice entusiasta. È in compagnia di Antonella Frigerio, vicedirettore del dipartimento sviluppo sostenibile e fonti energetiche di RSE; Paolo Valgoi, responsabile di opere idrauliche civili e di supporto impianti idroelettrici di A2A, ingegnere responsabile della sicurezza delle dighe e impianti Valtennina e Calabria. Ed Elisabetta Garti di A2A, che si occupa di impianti idroelettrici della Valtellina, di cui è responsabile. La diga di Val Grosina contiene circa 1.200.000 m³ di acqua. È strategica per la produzione idroelettrica A2A. Si inserisce nell’ambito negli impianti Idroelettrici Valtellina. Raccoglie le acque che ci sono a monte e che vengono accumulate a livello stagionale nei due grossi serbatoi di Cancano e di San Giacomo. Fa una regolazione giornaliera della produzione sulla centrale di Grosio.

I connotati di una diga alta oltre 280 metri

Essendo opere strategiche, le dighe hanno bisogno di un continuo controllo che si articola in diverse forme: ispezioni visive e monitoraggio strumentale. Ci sono delle squadre di persone che periodicamente raccolgono le grandezze-causa e le grandezze-effetto. Per poter verificare nel tempo che il comportamento della diga sia compatibile con i suoi prerequisiti prestazionali. La diga di Val Grosina è una diga muraria in calcestruzzo a gravità, la sua resistenza è basata solo sul suo peso. Il contrasto alla spinta idrostatica dell’acqua viene proprio dal peso che esercita sul terreno. È una diga imponente, ha un coronamento lungo oltre 280 m, alta 71 m ed è costituita da una serie di speroni affiancati, collegati fra loro dai giunti.

Come viene monitorata una diga? In 2 modi…

Monitorare una diga è un’operazione importante e dettagliata, spiega Paolo. Il monitoraggio che A2A esercita sugli impianti è di due tipi: monitoraggio di grandezze raccolte in modo manuale e monitoraggio automatico. Il secondo avviene in tempo reale ed è in grado di fornire risposte immediate in caso di sollecitazioni particolari, come la perturbazione dovuta ad un sisma. Le grandezze principali che vengono controllate sono: grandezze di causa (temperatura dell’acqua, dell’aria…) e comportamento della diga. Quest’ultimo comprende gli spostamenti planimetrici, ovvero quanto si sposta una diga a seguito delle sollecitazioni indotte. Questa diga si muove di circa 1 cm-anno in direzione monte-valle. Il controllo è tramite collimazione: di ogni sperone si misurano gli spostamenti monte-valle. Attraverso un sistema di pendoli, dei fili a piombo dritti, vengono misurati gli spostamenti planimetrici. Altri controlli importanti riguardano perdite e deformazioni della diga.

Come sta l’idroelettrico in Italia

Matteo rivolge ad Antonella domande sullo stato dell’idroelettrico e delle rinnovabili in Italia. Il primo è in questo momento la fonte rinnovabile principale. Produce più dell’eolico e del fotovoltaico insieme. E può svolgere un ruolo importante nel processo di transizione energetica che ha messo in atto l’Europa, perché ha due caratteristiche fndamentali. Produzione flessibile e capacità di accumulo. L’Europa sta incentivando tantissimo le fonti rinnovabili non programmabili. Ma per poter sostenere questo sviluppo c’è bisogno dei servizi che l’idroelettrico può fornire. È importante che la ricerca non si fermi, anche se l’idroelettrico è considerata tecnologia matura. A livello europeo non sono più stati finanziati progetti in questo campo ed è un peccato perché si è creato un gap generazionale di competenze. Adesso, grazie proprio alla transizione energetica, l’idroelettrico può tornare a giocare un ruolo-chiave.

Modelli per capire come regge alle onde sismiche

In campo idroelettrico RSE fa degli studi di sistema, ovvero va a valutare come si può supportare il processo di transizione energetica. Oltre a come definire quali servizi fornire per sfruttare le fonti rinnovabili non programmabili. Contribuisce anche in materia di sicurezza per le dighe. Nel caso della rivalutazione sismica, è stato recentemente messo a punto un nuovo metodo chiamato Modello di propagazione delle onde sismiche. Serve a rappresentare in modo realistico come le onde sismiche si propagano all’interno delle fondazioni e arrivano fino alla struttura.Questo metodo permette di capire in che modo il terremoto arriva alla diga e quali effetti comporta sulla struttura. Tutti i dati e gli studi fatti da RSE sono disponibili sul web.

All’interno della diga, costruita nel 1959

Matteo ci porta all’interno della diga. Fra i due speroni di massima altezza si può vedere qualche apparecchiatura ospitata all’interno. Vediamo due tubazioni dello scarico di esaurimento, tubazioni che attraversano il corpo murario e sboccano a valle. Per quanto riguarda la strumentazione di monitoraggio, si vede un grande tubo in acciaio che contiene al suo interno un filo a pendolo attraverso cui misurare gli spostamenti planimentrici. All’interno della diga è possibile vedere il sistema di misura delle perdite. Tutte le permeazioni di acqua, attraverso lo sbarramento, vengono raccolte in questo sistema basculante. Essendo nota la capacità di ciascuna vasca, l’integrazione porta alla portata di perdita istantanea della diga. Questo invaso è stata costruito fra il 1958 e il 1959 e Matteo è impressionato da come già in quegli anni a livello ingegneristico fossero così attrezzati.

La batteria più grande…Ma da dove arriva tutta quest’acqua?

Al momento abbiamo il 40% di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui il 17% da idroelettrico. L’energia da idroelettrico viene generata costantemente, non è una forma variabile. Può intervenire nel momento in cui si presentano squilibri tra carico e generazione. Elisabetta spiega che l’acqua dalla diga di Val Grosina, attraverso un canale a pelo libero interamente scavato nella roccia e lungo circa 3 km, arriva all’imboccatura della condotta forzata che sta a 1.200 m. A 600 m rispetto a dove si trovano Elisabetta e Matteo. L’acqua fa un salto di 600 m, arriva con una pressione di circa 60 atmosfere all’ingresso della turbina. L’organo di intercettazione della turbina è un’enorme valvola rotativa. L’acqua si distribuisce all’interno attraverso una cassa spirale e viene distribuita attraverso quattro oggetti diversificati perché la turbina è ad asse verticale, con le pale in orizzontale. L’acqua le blandisce e crea la rotazione della turbina, su cui c’è l’alternatore che mentre gira genera energia. Quest’ultimo fa almeno 330 giri/minuto ed è costituito da 18 poli.

La batteria più grande… Matteo dice di sentire “il rumore della corrente”

Andando su di due piani rispetto alla turbina, si raggiunge l’alternatore. Le macchine sono più di una, poichè dalla diga di Val Grosina le condotte forzate che scendono sono due. Ciascuna alimenta due gruppi. In totale la centrale di Grosio è costituita da quattro gruppi, per un totale di circa 440 MW. Sono presenti quattro trasformatori. L’energia prodotta dall’alternatore è prodotta a una tensione di 16 kW, il trasformatore serve per innalzarla alla tensione di distribuzione. Arrivati alla stazione elettrica di interconnessione con la rete nazionale di alta tensione, Matteo scherza dicendo di sentire il rumore della corrente. Ed è qui si chiude tutto il processo.

